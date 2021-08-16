Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon doları yeniden aştı /16 Ağustos 2021 16:58

Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon doları yeniden aştı

Bitcoin ve alt coinlerdeki artış sonrası kripto para birimlerinin piyasa değeri 2 trilyon doların üzerine çıktı.

SHABER3.COM

Hafta sonu artışla birlikte Bitcoin’in tek başında piyasa değeri 863 milyar dolar oldu. Bitcoin’i 370 milyar dolarla Ethereum takip etti.

8 bin 800’den fazla coini takip eden CoinGecko’ya göre, kripto paraların toplam piyasa değeri Cumartesi günü 2,06 trilyon dolara yükseldi.

Bitcoin, haftasonu 16 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviye olan 48 bin 152 doları gördü.

Bitcoin, bu yıl tarihinin en büyük dalgalanmalarını yaşadı. Yıla 29 bin dolardan başlayan Bitcoin 13 Nisan'da 64 bin 863 dolarla tarihi zirvesine ulaşmış ancak bu zirvenin ardından satışlar gelmeye başlamıştı.

Bitcoin'in düşüşünde Çin'in kripto para madenciliğine yönelik getirdiği kısıtlamalar, Tesla'nın Bitcoin ile araç satışını durdurması ve Elon Musk'ın Bitcoin'in çevreye yönelik zararlarına ilişkin eleştirileri etkili oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kripto paraların piyasa değeri 2 trilyon doları yeniden aştı Sonraki Haber >>

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Kabil Havalimanı'ndak korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Afganistan’dan uçağın tekerleklerine saklanarak kaçmak isteyen iki kişi düşerek öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Kabil Havalimanı’nda ABD askerleri ateş açtı: 5 kişi öldü

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Erdoğan 'yine' 3 gün arayla kendini yalanladı

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Bozkurt'ta tartışmaların göbeğindeki 'Yıkılan HES' havadan görüntülendi

Kabil havalimanında can pazarı

Kabil havalimanında can pazarı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Taliban Kabil’e girdi, cezaevleri boşaltıldı; kentten kaçış başladı

Tomruk deposu patladı

Tomruk deposu patladı

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

Yola çöp dökmek isterken arabasını devirdi

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı

İşte İtfaiyecinin büyük başarısı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:57:35