Kripto piyasası çöktü

Kripto piyasasında son aylarda hızlanan sert düşüş, dün sabit coinlerin stabilliğini kaybetmesinin yarattığı panik havası ile hızlandı. TerraUSD’de yaşanan değer kaybının getirdiği panikle birlikte ABD enflasyon verisinin beklentiyi aşması sonrası piyasa dün gece saatlerinde çöktü.





ABD’de nisan ayı enflasyonu yüzde 8,3 ile beklentiyi aşarken enflasyondaki yükseliş Fed’in beklenenden daha sert bir sıkılaşmaya gideceğine atacağına ilişkin beklentiyi artırdı. Bu beklenti ekonomik durgunluk riskini de beraberinde getirirken ekonomideki risklerin artması riskli varlık olan kripto piyasasını sert vurdu.





253 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ

Kripto paraların toplam piyasa değeri 253 milyar dolarlık satışla 1 trilyon 433 milyar dolardan 1 trilyon 180 milyar dolara indi.





Bitcoin dün akşam saatlerinde 30 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına gerilerken bu sabah saatlerinde düşüşünü hızlandırdı. Enflasyonla birlikte dolara sabitlendiği iddia edilen TerraUSD’nin 1 dolarlık değerini kırarak 0,35 dolara gerilemesi sonrası piyasadaki panik lider kripto parayı da vurdu.





Sabah saatlerinde günlük değer kaybı yüzde 14’e ulaşan Bitcoin 27 bin doların altına gerileyerek Aralık 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bitcoin son bir ayda yüzde 30’un üzerinde değer kaybetmiş oldu.





SABİT COİN DEPREMİ

Dolara endeksli olduğu söylenen sabit coin TerraUSD, dün sert düşerken 1 dolar=1 Terra değerini kırılması kripto piyasasında panik satışlarını birlikte getirdi. 1 dolar olması gereken TerraUSD 0,35 dolara kadar indi.









Terra’nın arkasındaki güç olan Luna Vakfı, TerraUSD’ye müdahale ederken bu müdahale piyasada ayrı bir paniğe neden oldu. Dün vakfa ait bir cüzdandan tek seferde 42 bin Bitcoin transferi gerçekleştirildi. Bu transferin ardından Luna Vakfı’nın sahip olduğu Bitcoin’lerin tamamının satıldığı iddiası panik havası yarattı.





Böylece TerraUSD için sabitleme mekanizmasının bir parçası olan bir kripto para Luna da son 24 saat içinde yüzde 83 değer kaybetti. Geçen ay 120 dolar civarında işlem gören Luna, yüzde 98 değer kaybederek 1 doların altına kadar geriledi.





PİYASA DÜZENLEYİCİLERİNDEN MESAJ

TerraUSD’de yaşanan satış dalgası sonrası düzenleyicilerden de mesajlar geldi.





ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, sabit coinler ile ilgili yasa çıkarılmasının önemine vurgu yaptı ve düzenleme çağrısı yaptı. Yellen, “Bu olay şunu da gösteriyor ki, bu hızlıca büyümekte olan ve finansal istikrara tehdit oluşturan ürüne karşı uygun bir kontrol yapısı yaratmalıyız.” ifadelerini kullandı.





ALTCOİNLER ÇÖKTÜ

Kripto piyasasındaki çöküş altcoinleri daha sert bir şekilde vurdu. Solana, Cardano, Ripple ve Dogecoin’deki değer kaybı yüzde 30’u aştı.





Sabah saatlerinde Ethereum yüzde 23’lük değer kaybı ile 1822 dolardan işlem görürken. Ripple yüzde 30 değer kaybı ile 0,35 dolardan işlem gördü. Solana yüzde 36 değer kaybı ile 41 dolardan, Cardano yüzde 34 değer kaybı ile 0,4 dolardan işlem gördü.





Dogecoin ise yüzde 31 düşüşle 0,07 dolara indi. LUNA Vakfı’nın rezerv para olarak kullandığı Avalanche yüzde 37 düşüşle 25,8 dolara indi.