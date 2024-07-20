Samanyolu Haber /Ekonomi / Kripto piyasasında tansiyon fırladı! Bitcoin'e 'Trump' dopingi /20 Temmuz 2024 18:51

Kripto piyasasında tansiyon fırladı! Bitcoin'e 'Trump' dopingi

Küresel yazılım sorunundan etkilenmemesi ve Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimi anketlerinde öne geçmesiyle kripto para birimi Bitcoin, yüzde 5,9’a yakın artışla 67 bin doların üzerine çıktı.

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Dünyada en çok kullanılan kripto para birimi Bitcoin'de ivme yukarıya döndü. Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,7’den fazla artarak 2 trilyon 440 milyar dolara yükseldi.

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto para ağlarının, siber güvenlik şirketi CrowdStrike'ın sistemlerindeki aksaklık sonrası yaşanan küresel yazılım sorunundan etkilenmemesinden ve buna bağlı olarak artan yatırımcı güveninden kaynaklandığını söylüyor.

TRUMP'IN ÖNDE OLMASI POZİTİF ETKİ YARATIYOR

Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentilerin de kripto para piyasasını olumlu yönde etkilediği ifade ediliyor. Trump, kripto para piyasalarına ilişkin pozitif söylemlerde bulunmuştu.

Saat 23.00 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 5,9’a yakın artış yaşayan Bitcoin, 67 bin 62 dolar seviyesine çıktı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 3,1 değer kazanarak 3 bin 507 dolar seviyesine yükseldi.
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