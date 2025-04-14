Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriptonun parlayan yıldızında büyük şok: Birkaç saatte yüzde 90 düştü /14 Nisan 2025 11:34

Kriptonun parlayan yıldızında büyük şok: Birkaç saatte yüzde 90 düştü

Kripto para piyasasında şok edici bir gelişme yaşandı. 2021 yılında piyasaya giren ve son dönemdeki yükselişle dikkatleri üzerine çekilen Mantra; birkaç saat içerisinde tarihi bir kayıp yaşadı. Yüzde 90’dan fazla değer kaybeden Mantra büyük takipçilerini büyük kayıp yaşattı.

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Mantra (OM), dün akşam saatlerinde 6,14 dolar seviyelerinde işlem görürken ilerleyen saatlerde 0,45 dolara kadar düştü. Mantra’nın piyasa değeri ise adeta çakıldı. 6,12 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan Mantra, 650 milyon dolara kadar geriledi. Bu gelişmeyle birlikte Mantra’nın piyasa değerinde 5,5 milyar dolarlık kayıp meydana geldi.

KAYIP YÜZDE 93'E ULAŞTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre saat 19.30 sularında başlayan düşüş ilk etapta hafif seyrederken, saat 21.30’a geldiğinde düşüşün boyutu hızla büyüdü. Yüzde 65’e veren sert kaybın ardından gelen panik satışlarıyla birlikte değer kaybının oranı yüzde 93’e ulaştı. Mantra bu çakılmaya kadar kripto para sıralamasında ilk 20 içerisinde bulunuyor.

‘YENİ UYANDIM’
Yaşanan çöküşün ardından Mantra’nın CEO’sundan ‘skandal’ denebilecek bir açıklama geldi. Şirketin CEO’su Patrick Mullin, çöküşün yaşandığı esnada uyuduğunu ve yeni uyandığını belirterek, neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını belirtti.

Bir borsada zorunlu bir likidasyon gerçekleştiğini tahmin ettiğini söyleyen Mullin, borsanın ismini vermeyeceğini çünkü henüz neden böyle yaptıklarını anlamaya çalıştıklarını söyledi.
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