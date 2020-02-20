Kritik açıklama: Manisa depremleri, büyük depremi önlüyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan depremleri değerlendirirken iyi bir haber de verdi. İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in deprem ile ilgili yaptığı o açıklama...





Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'nın Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yaşanan depremlerin daha büyük bir depremin önleyicisi olarak değerlendirilebileceğini bildirdi.





Sözbilir, Akhisar Belediyesi, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği (HİASD) ve Mimarlar Odası Akhisar Temsilciliği tarafından düzenlenen "Akhisar'ın Depremselliği" panelinde yaptığı konuşmada, Manisa'da 32 diri fay segmenti olduğunu, bölgede 22 Ocak'tan itibaren deprem fırtınası yaşandığını söyledi.