Kritik anket! CHP ve AKP'nin oylarında son durum ne?

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 31 Mart yerel seçimleri sonrası Türkiye şimdilik, seçimsiz bir döneme girdi fakat anket şirketleri araştırmalarına devam ediyor. Son anket ise Asal Araştırma'dan geldi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen ankette, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kırıkkale, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak dahil 26 ilde 18 yaş ve üzeri 2 bin kişiye "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Kararsızların dağıtılmasıyla beraber CHP yüzde 33,2 ile ilk sırada yer alırken AKP 1,7 puan farkla yüzde 31,5'le ikinci sıraya yerleşti. Cumhur İttifakı ortaklarından MHP yüzde 9,5 ile üçüncü, DEM Parti ise yüzde 9,1 ile dördüncü sırada yer aldı.Oyların partilere dağılımı şu şekilde;CHP: Yüzde 33.2AKP: Yüzde 31.5MHP: Yüzde 9.5DEM Parti: Yüzde 9.1İYİ Parti: Yüzde 4.7Yeniden Refah: Yüzde 4.3Zafer Partisi: Yüzde 3.5Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1.0Diğer: Yüzde 3.2