Samanyolu Haber /Gündem / Kritik buluşma: Cumhur ittifakı'ndaki çatlağı onarabilecekler mi? /12 Kasım 2025 19:40

Kritik buluşma: Cumhur ittifakı'ndaki çatlağı onarabilecekler mi?

Cumhur İttifakı’ndaki ‘çatlağı’ onarma buluşması: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı. Cumhur İttifakı'nda 'çatlak' iddialarının gölgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bir araya geldi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli, Bahçeli’nin Ankara’daki konutunda bir araya geldi.

Bahçeli, Erdoğan’ı kapıda karşıladı. İkili, el sıkıştıktan sonra Bahçeli’nin konutuna geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Kıbrıs’ın kuzeyinde Tufan Erhürman’ın kazandığı seçimler için tebrik mesajı yayımlayan iktidarın aksine, katılım sayısını gerekçe göstererek iptal edilmesi gerektiğini savunmasıyla başlayan “Cumhur İttifakı’nda çatlak” tartışmaları, Anıtkabir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ve akşamki resepsiyona katılmamasıyla alevlenmişti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ettiklerini söyleşmişti.
