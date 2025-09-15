Kritik davada gözler mahkemede: Mutlak butlan mı, erteleme mi?

CHP’den ihraç edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile bazı delegelerin, 4-5 Kasım 2023’teki 38. olağan kurultayının, bir başka delege tarafından da 6 Nisan’da yapılan 21. olağanüstü kurultayının “yok hükmünde olduğunun tespiti, iptali ve tedbir kararının istenmesi” talebiyle açtığı dava dosyaları birleştirilmişti.





Mahkeme, 30 Haziran’daki son duruşmada, CHP’nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük iddialarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı asliye ceza yargılamasına konu iddianamedeki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar vermişti.





Olağan kurultayda “iştirak halinde hareket ederek bazı delegelere menfaat karşılığında oy kullandırdıkları” iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 isim için asliye ceza mahkemesi ile ağır ceza mahkemesi arasındaki “görev” tartışması AYM’ye taşınmıştı.





İKİ OLASILIKLI KARAR

Yüksek mahkeme, bu kapsamdaki Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin başvurusunu, “davada uygulanacak kural olmadığından” reddetti.





Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi de 4 Kasım 2025’te 09.00’da görülmesine de karar vermişti.





Bu gelişmeyle, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin “bekletme” kararındaki durum da giderildiği için mahkemenin bugünkü duruşmada karar vermesi bekleniyor.





Mahkemenin “mutlak butlan” kararı vererek iki kurultayın hukuken yok sayılması, kayyım ataması, davayı reddetmesi ya da Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davanın sonuçlanmasını bekletme gerekçesi yaparak davayı erteleme kararı vermesi olasılıklar arasında.





DOSYA TALEBİ

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşma öncesinde, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden CHP’nin İstanbul il kongresinin iptaline ilişkin dosyayı ve İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nden de CHP 38. İstanbul İl Kongresi’ndeki usulsüzlükler sebebiyle açılan ceza davasının dosyasını istedi.





Bu talebin ardından da Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki davaya benzer konudaki bir dava hakkında “esastan ret” kararı vermesi ise dikkat çekmişti.