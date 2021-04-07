Samanyolu Haber /Gündem / Kritik davada karar: Darbeyle suçlanan komutanlara ceza yağdı /07 Nisan 2021 12:06

Kritik davada karar: Darbeyle suçlanan komutanlara ceza yağdı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki olaylara ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Davada birçok isme ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları verildi.

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Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 kişinin yargılandığı davada karar açıklandı. Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na giden ekibin başında olduğu ileri sürülen eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

TRT'deki bildiriyi okuttuğu iddia edilen eski yarbay Ümit Gençer'e, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

TRT binasına yönelik işgal hareketi yönettiği iddia edilen eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Savcısı davada yargılanan 90 kişinin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs"ten birer kez, iki kişinin ise bu suçla birlikte "cumhurbaşkanına suikast" iddiasıyla ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istemişti. 
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