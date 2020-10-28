Kritik eyaletler kime oy verecek?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kritik seçimlere tam bir hafta kala kararsız seçmenlerin ağırlıkta olduğu ve "salıncak eyaletler" diye bilinen bölgelerde anketlerde oy oranları değişiyor.





Herhangi bir partinin "kalesi" diye nitelendirilmeyen salıncak eyaletlerin seçimden seçime hangi adayı tercih ettiği değişiyor. Dolayısıyla bu kararsız seçmenleri safına çekmek başkan adayları için hayat memat meselesi.





12 SALINCAK EYALETİN 9'UNDA JOE BIDEN ÖNDE GİDİYOR





Biden mevcut anketlere göre 12 salıncak eyaletin 9'unda önde. Ancak son haftalarda Trump 8 eyalette rakibine yaklaşmayı başarırken, yapılan anketlerin ortalamasını alan RCP'ye göre Florida'da rakibini geçti.





Biden'ın rakibine üstünlük kurduğu salıncak eyaletlerin 5'inde fark 300 baz puan bandında. Ancak bu eyaletlerin arasında Trump'ı 2016'da Beyaz Saray'a taşıyan Michigan, Pennsylvania ve Wisconsin gibi eyaletler de bulunuyor.





Biden'ın anketlerde olduğu gibi küçük bir farkla bile bu üç kritik eyaleti kazanarak Seçmenler Kurulu oylarını alması seçimin sonucunu belirleyebilir.





Trump, Ohio'da farkı açmaya başlarken yeni anketlere göre Arizona ve Georgia'da rakibini yakalamaya başladı. Yeni anketler Texas ve Iowa'da ise Trump'ın oy kaybı yaşamaya başladığını gösteriyor.





CUMHURİYETÇİLER TEXAS'I KAYBEDEBİLİR Mİ?





Texas uzunca bir süre Cumhuriyetçilerin en önemli kalelerinden biriydi, ancak 3 Kasım öncesi yapılan bazı anketler Biden'ı önde gösterdi. Texas'ın kaybedilmesi Cumhuriyetçi Parti'de büyük yankı uyandırabilir.





RealClearPolitics'in (RCP) son anketlerden aldığı ortalamaya göre Trump, kampanya sürecinde ilk kez Florida'da öne geçti. Ağustos başında anketler Biden'ın rakibinin 8 puan kadar önünde olduğunu gösteriyordu.





Amerika genelinde anketlerde Biden oy kaybetse de ciddi anlamda üstünlüğünü koruyor. "270toWin" isimli kamuoyu araştırma şirketi, geçen hafta Biden'ın 300'ün üstünde Seçmenler Kurulu oyu alacağını öngörüyordu. Bu hafta ise tahminini 290'a çekti.





Bir adayın başkan olabilmek için 270 Seçmenler Kurulu oyu alması gerekiyor.





SALINCAK EYALET NEDİR?





Seçimlerde belli bir partiye oy verme eğilimi olmayan, adaya göre oy veren eyaletlere ABD seçim sisteminde "swing state/salıncak eyalet" deniliyor.





3 Kasım'da söz konusu eyaletlere Michigan, Pennsylvania, Arizona ve Wisconsin örnek gösterilebilir.