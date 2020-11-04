Samanyolu Haber /Gündem / Kritik eyaletlerde sayım devam ederken Trump zaferini ilan etti /04 Kasım 2020 11:59

Kritik eyaletlerde sayım devam ederken Trump zaferini ilan etti

ABD'de oy verme işlemleri tamamlandı ve sayıma geçildi... Sayılan oylara göre Biden seçimi önde götürürken, ABD Başkanı Donald Trump, "Seçimi çalıyorlar" çıkışının ardından Beyaz Saray'da açıklamalarda bulundu. Trump, "Seçim sonuçları fevkalade" dedi.

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ABD’de seçim süreci tamamlanırken birçok eyalette sandıklardan çıkan oylar sayılmaya devam ediyor… Yaklaşık 1 saat önce Demokratlar’ın adayı Joe Biden, kamuoyunun karşısına çıkarak seçim sonuçlarının iyi olduğunu ve zafer kazanacağına inandığını söylemişti.


ABD Başkanı Donald Trump, seçimin birçok eyalette resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı. 

Amerikan halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "Bir grup insanın, bize destek veren kişilerin oy kullanmasını engellemeye çalışmasından dolayı üzgünüm." diye konuştu. 

Trump, hiçbir kanıt göstermeden sonuçların henüz açıklanmadığı bazı eyaletlerde zafer elde ettiğini söyledi. Trump, “Pennsylvania’yı devasa bir oranla kazanıyorum” derken “Bir grup mutsuz insan bana oy veren milyonlarca insanı mağdur etmeye çalışıyor” dedi.

Trump, Georgia ve Kuzey Carolina’da da zafer kazandığını iddia etti.

OY İŞLEMİNİ DURDURMAK İSTİYORUM”

Peş peşe flaş açıklamalarda bulunan Trump, hiçbir kanıt göstermeden seçimlere hile karıştığını dile getirdi. Trump, “Yüksek mahkemeye gitmeyi planlıyorum, oy verme işleminin durmasını istiyorum” dedi.

Trump’ın bahsettiği eyaletler birlikte Michigan, Pennsylvania ve Winsconsin eyaletlerinde başa baş bir mücadele devam ederken hiçbir araştırma şirketi ve medya kuruluşu henüz bu bölgelerdeki seçim sonucuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Trump’ın konuşması sırasında çok kritik bir konumda olan Arizona eyaletinde Demokrat aday Joe Biden’ın kazandığı açıklandı. Biden bu zaferle birlikte Seçiciler Kurulu’na 11 delege gönderme hakkı kazandı.

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