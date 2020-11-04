Kritik eyaletlerde sayım devam ederken Trump zaferini ilan etti

ABD’de seçim süreci tamamlanırken birçok eyalette sandıklardan çıkan oylar sayılmaya devam ediyor… Yaklaşık 1 saat önce Demokratlar’ın adayı Joe Biden, kamuoyunun karşısına çıkarak seçim sonuçlarının iyi olduğunu ve zafer kazanacağına inandığını söylemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, seçimin birçok eyalette resmi olmayan sonuçlarının duyurulmasının ardından Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına çıktı.





Amerikan halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Trump, "Bir grup insanın, bize destek veren kişilerin oy kullanmasını engellemeye çalışmasından dolayı üzgünüm." diye konuştu.





Trump, hiçbir kanıt göstermeden sonuçların henüz açıklanmadığı bazı eyaletlerde zafer elde ettiğini söyledi. Trump, “Pennsylvania’yı devasa bir oranla kazanıyorum” derken “Bir grup mutsuz insan bana oy veren milyonlarca insanı mağdur etmeye çalışıyor” dedi.







Trump, Georgia ve Kuzey Carolina’da da zafer kazandığını iddia etti.

