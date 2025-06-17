Samanyolu Haber /Dünya / Kritik gelişme: ABD, İran ile bu hafta görüşmeyi değerlendiriyor /17 Haziran 2025 09:38

Kritik gelişme: ABD, İran ile bu hafta görüşmeyi değerlendiriyor

ABD ile İran arasında nükleer kriz ve İsrail gerilimi odaklı bir görüşme yapılması gündemde. Trump yönetimi, Witkoff-Erakçi temasını bu hafta içinde gerçekleştirmeyi değerlendiriyor.

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ABD’nin, Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi arasında bu hafta görüşme yapılması ihtimalini İran tarafıyla değerlendirdiği iddia edildi. Axios’a konuşan dört yetkili, planlanan temasın temel amacının nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması ve İsrail-İran hattındaki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu aktardı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre ismi açıklanmayan bir ABD yetkilisi, “Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor” diyerek, Witkoff-Erakçi görüşmesinin mümkün olduğunu doğruladı. Haberde ayrıca Trump yönetiminin İran'a dün resmi bir görüşme önerisi sunduğu ve İran’ın Fordow nükleer tesisine karşı kullanılabilecek sığınak delici bombaların müzakere sürecinde baskı unsuru olarak ele alındığı belirtildi.

SALDIRILAR 5 GÜNDÜR SÜRÜYOR
Bu gelişmeler, İsrail’in 13 Haziran’da İran’a yönelik gerçekleştirdiği yoğun saldırılar sonrası gündeme geldi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı, 9 nükleer bilim insanı ve çok sayıda sivilin de aralarında bulunduğu 224 kişi hayatını kaybetti. İran’ın balistik füzelerle gerçekleştirdiği misillemede ise İsrail’de 24 kişi öldü, 500’den fazla kişi yaralandı.

Yaşanan gerilim uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’in saldırılarını kınadı. ABD-İran arasında planlanan olası diplomatik temas, bölgedeki krizin daha da tırmanmasını engellemek adına önemli bir adım olarak görülüyor.
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