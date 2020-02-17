Kritik görüşme öncesi bomba gelişme

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a bağlı güçlerin ülkenin kuzeybatısındaki ilerleyişi, Ankara ile Moskova arasındaki kırılgan işbirliğine ciddi zarar vermiş durumda…





İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, Suriye ordusunun bir gün içerisinde sekiz yıldır tek bir köy bile alamadığı bölgenin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.





Rami Abdulrahman, rejim güçlerinin hızlı bir ilerleyiş kaydettiğini belirterek, fraksiyonların çoğu bölgeden çekildiğini belirtti. Gözlemevine göre; muhalifler 13 köy ve kasabadan çıktı.





Muhalif kaynaklar da Anadan ve Haritan kasabasını da içine alan bölgeden savaşçılarının çekildiğini açıkladı.









Halep ile İdlib arasında yer alan bu bölgenin ele geçirilmesiyle Suriye, Halep’i Nubl ve Tel Rıfat’a bağlayan 214 numaralı yolu denetimi altına aldı.





Türk heyeti ile Rus heyeti bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da İdlib’de yaşanan son gelişmeleri masaya yatırmak üzere bir araya gelecek.