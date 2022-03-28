Kritik görüşme öncesi, Zelenskiy'den Rusya’nın 3 talebine yeşil ışık

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde birinci ay geride kalırken, Batı ülkelerinin yaptırım uygulamaya başladığı ve geçen hafta içinde toplam değeri 1 milyar dolardan fazla olan gemileri Eclipse ve Solaris'i Türkiye karasularına getiren Chelsea'nin sahibi Roman Abramoviç'in iki ülke arasında yoğun bir diplomasi trafiğine dahil olduğu ortaya çıkmıştı.





İngiliz The Times gazetesi, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine dahil olduğu belirtilen Abramoviç’in geçtiğimiz hafta İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan özel bir Hawker 800XP jeti ile Rusya’ya gittiğini ve takip edilmemek için Mineralnye Vody yakınlarında bir yerde uçuş takip cihazını kapattığını yazdı.





Abramoviç, geçen haftalarda özel jetiyle Tel-Aviv'den İstanbul'a uğramış, birkaç saat sonra ise Moskova'ya gitmişti.







‘SÖYLE ONLARA, ONLARI MAHVEDECEĞİM’





O akşam aynı uçağın Moskova’daki Vnukovo havaalanından hareket ederek İstanbul’a döndüğü belirtilirken, Abramoviç’in bu süreçte gizli bir şekilde Moskova’da Putin ile bir araya geldiği öne sürüldü. İngiliz The Times gazetesi, Abramoviç’in Putin’e Ukrayna lideri Zelenskiy tarafından kendisine verilen ve Ukrayna’nın bir ay süren savaşı sona erdirmek için kabul etmeyi düşüneceği şartların ana hatlarını içeren bir not verdiği belirtildi. Ancak gazete Putin’in yanıtının net olduğunu yazdı: ‘Söyle onlara, onları mahvedeceğim’





Abramoviç, İstanbul’a döndüğünde, Putin ile görüşmeyi tartışma üzere Kırım Tatarı ve Ukrayna parlamento üyesi Rüstem Umerov ile bir araya geldi. The Times gazetesi, hem Türkçe hem de Rusça konuşan eski bir iş adamı olan Umerov’un müzakerelerde Kiev’in temsilcisi olduğunu da vurguladı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü İbrahim Kalın’ın koordinatörlüğünde İstanbul’daki beş yıldızlı otellerde bir dizi görüşme yapıldı.



