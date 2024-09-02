Samanyolu Haber /Gündem / Kritik görüşme sonrası ilk paylaşım: Özel'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması /02 Eylül 2024 10:01

Kritik görüşme sonrası ilk paylaşım: Özel'den 'Kılıçdaroğlu' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, partisinin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Özel, görüşme sonrası yaptığı ilk paylaşımda, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" dedi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam partisinin bir önceki lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait Gölbaşı’ndaki Mogan Tesisleri’nde gerçekleşen görüşmeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da katıldı. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Özel, kritik görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. CHP lideri, tüzük değişikliğiyle ilgili Kılıçdaroğlu'ndan öneri aldığını ifade etti.

Özgür Özel, paylaşımında "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kritik görüşme sonrası ilk paylaşım: Özel'den 'Kılıçdaroğlu'... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:13:43