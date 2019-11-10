Samanyolu Haber /Dünya / Türkiye, S-400'den vazgeçmezse... /10 Kasım 2019 20:13

Türkiye, S-400'den vazgeçmezse...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'nin başşehri Washington DC'de Başkan Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesi Beyaz Saray sürpriz bir açıklamada bulundu.

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Kongresi'nin Rus hava savunma sistemi S-400'den vazgeçilmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik müeyyide kararı almaya hazır olduğu belirtildi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile iki gün sonra Beyaz Saray'da yapacağı görüşme öncesinde yapılan S-400 açıklaması "manidar" bulundu.

TRUMP O GÖRÜŞMEDE MÜEYYİDE İHTİMALİNİ MASAYA GETİRECEK

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien, CBS televizyonunun canlı yayınında yaptığı açıklamada, S-400 faslının Erdoğan’ın 13 Kasım'da gerçekleştireceği Washington ziyaretindeTrump tarafından da dile getirileceğini belirtti.

O’Brien, Türkiye’nin Rus S-400 füze savunma sistemleri ile ilgili anlaşması ile ilgili yorumunda, “Bundan büyük bir memnuniyetsizlik duyduk.” diye konuştu.

O’Brien şöyle devam etti: “Türkiye S-400’lerden kurtulmazsa muhtemelen (Amerika'nın Düşmanları İle Müeyyideler Yolu İle Mücadele) CAATSA Kanunu'na uygun müeyyideler her iki tarafın da ezici çoğunluğunun desteği ile Kongre’den geçecek. Türkiye, bu müeyyidelerin sonuçlarını hissedecek." 

"Bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça söylemiştik." ifadelerini kullanan O'Brien, "NATO’da S-400’lere, önemli miktarda Rus silah alımına yer yok. Bunu Başkan (Trump), Washington’a geldiği zaman ona (Erdoğan’a) çok açık bir şekilde söyleyecek.” dedi.

İLK BATARYA TEMMUZDA TESLİM EDİLDİ

Rusya ve Türkiye, Rus hava savunma sistemi S-400'lerin Türkiye'ye temini konusunda 2017 yılı eylül alında anlaşmaya imza atmıştı. 

Moskova, Türkiye'ye ilk S-400 bataryası sevkiyatını 2019 yılı temmuz ayında tamamlamıştı. 
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