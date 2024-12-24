Samanyolu Haber /Gündem / Kritik istifa Meclis'te grubu düşürdü /24 Aralık 2024 17:56

Kritik istifa Meclis'te grubu düşürdü

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden istifa etti. İstifanın resmileşmesinin ardından Saadet ve Gelecek Grubu düşecek. Yamalı'nın yarın AKP'ye katılacağı dile getirildi.

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Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı bugün saat 10.30'da Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu, Yamalı'nın bireysel davranmaması gerektiğini söylese de ikna edemedi. Yamalı, çıkışta istifa ettiğini açıkladı.  Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Yamalı'ya AKP rozetini takması bekleniyor.

Yamalı paylaşımında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:

"Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞÜYOR

İstifanın resmileşmesinin ardından Meclis'te 20 vekili bulunan Saadet ve Gelecek Partilerinin vekil sayısı 19'a düşecek ve böyle grup düşecek.

DAVUTOĞLU'NDAN AKP AÇIKLAMASI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ruhum AK Parti'den hiç kopmadı" açıklaması yapmış ve açıklama AKP'ye mi geçecek sorularını beraberinde getirmişti.
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