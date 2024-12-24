Kritik istifa Meclis'te grubu düşürdü





DAVUTOĞLU'NDAN AKP AÇIKLAMASI

Sözcü'den Ümit Karadağ'ın haberine göre Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yamalı bugün saat 10.30'da Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu, Yamalı'nın bireysel davranmaması gerektiğini söylese de ikna edemedi. Yamalı, çıkışta istifa ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki grup toplantısında Yamalı'ya AKP rozetini takması bekleniyor.Yamalı paylaşımında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:"Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."İstifanın resmileşmesinin ardından Meclis'te 20 vekili bulunan Saadet ve Gelecek Partilerinin vekil sayısı 19'a düşecek ve böyle grup düşecek.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ruhum AK Parti'den hiç kopmadı" açıklaması yapmış ve açıklama AKP'ye mi geçecek sorularını beraberinde getirmişti.