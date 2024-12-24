Kritik istifa Meclis'te grubu düşürdü

Yamalı paylaşımında, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadelerini kullanırken şunları kaydetti:
"Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
SAADET-GELECEK GRUBU DÜŞÜYOR
İstifanın resmileşmesinin ardından Meclis'te 20 vekili bulunan Saadet ve Gelecek Partilerinin vekil sayısı 19'a düşecek ve böyle grup düşecek.
DAVUTOĞLU'NDAN AKP AÇIKLAMASI
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Ruhum AK Parti'den hiç kopmadı" açıklaması yapmış ve açıklama AKP'ye mi geçecek sorularını beraberinde getirmişti.