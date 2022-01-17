Kritik Osman Kavala duruşması başladı





Bugünkü duruşma, AKP hükumetinin AB Konsey’ine görüş bildireceği 19 Ocak’ta tarihinden önceki son duruşma. Erdoğan'ın kendisi hakkında "Soros artığı" ifadesini kullanmasının ardından duruşmalara katılmayacağını duyuran Osman Kavala bugünkü duruşmaya da katılmadı.





Duruşma öncesi Taksim Dayanışması'nın adliye önündeki açıklamasına çok sayıda siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve Avrupa heyeti temsilcileri katıldı







Duruşmada Gezi davası sanıklarından Can Atalay, Mücella Yapıcı, Tayfun Kahraman, Hakan Altınay, Mine Özerden ve Yiğit Ali Ekmekçi ile bir kısım Çarşı davası sanığı hazır bulundu. Duruşmada CHP Milletvekilleri Özgür Özel, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Prof. Dr. Ayşe Buğra izleyici olarak yer alıyor. Ayrıca Fransa, İtalya ve Belçika Başkonsolosu, Avrupa Birliği Elçi müsteşarı ABD ve Norveç konsolosluk temsilcilikleri, Hollanda'dan bir milletvekili ve İsveç Konsolosu da duruşmayı takip ediyor.



AİHM’in Osman Kavala kararını uygulamadığı için Avrupa Konseyi’nin ‘ihlal prosedürü’ ile karşı karşıya kalan Türkiye’de Osman Kavala'nın yargılanmasına devam ediliyor