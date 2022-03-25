Samanyolu Haber /Spor / Kritik penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz: Benden bu kadar!. /25 Mart 2022 09:11

Kritik penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz: Benden bu kadar!.

Türkiye'nin Portekiz’e 3-1 yenilerek Dünya Kupası biletini kaçırmasının ardından Milli futbolcu Burak Yılmaz'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Türkiye'nin, Portekiz’e konuk olduğu maçta Burak Yılmaz kaçırdığı penaltı ile hayal kırıklığı yarattı.

Maç sonrası büyük üzüntü yaşayan Burak Yılmaz, gözyaşlarına hakim olamadı. 36 yaşındaki futbolcu maçın ardından yaptığı açıklamada A Milli Takım’la ilgili aldığı kararı da duyurdu.

“HÂLÂ ŞOKTAYIM”

A Milli Takım’ın maça iyi başlayamadığını ifade Yılmaz, “Aslında maça iyi başlayamadık, Portekiz çok iyi başladı maça. Sonradan kendimize güvenmeye başlayınca pozisyon da gol de geldi. Penaltıyı da atsam 2-2 olacaktı. O zaman Portekiz için zorlaşabilirdi. Penaltıyı atamadım… Nasıl atamadım hâlâ şoktayım. Penaltı olduğunda ‘kesin gol, 2-2’ dedim ve ondan sonrasını düşünmeye başladım. Kaçırınca hayal kırıklığı oldu. Özür dilerim. Bu penaltıyı ömrüm boyunca her gece rüyamda atacağım herhalde” ifadelerini kullandı.

“KARİYERİME SON VERİYORUM”

“Bugün benim son maçımdı” diyen Yılmaz, “Milli Takım kariyerime son noktayı koyuyorum. Böyle bir maçtan sonra bırakmak istemezdim ama bunun doğru olduğunu düşünüyorum” dedi.

“BENDEN BU KADAR…”

 Genç futbolcuların önünün açılması gerektiğine inandığını ifade eden Yılmaz, “Bu formayı şerefle, namusla taşıdığımı düşünüyorum. Hocalarıma teşekkür ederim. Benden bu kadar… Duyguyla bırakmadım. Artık bir bayrak değişimi olması gerekiyor ülkemiz, genç arkadaşlarımız açısından” ifadelerini kullandı.
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