Kritik rapordan sızan ilk bilgiler...

Federal Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), Alman güvenlik kurumları içinde aşırı sağ şüphesi içeren 350'den fazla vaka tespit ettiği belirtildi.





Ocak 2017 ile Mart 2020 arasındaki dönemi kapsayan BfV'nin raporu, Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Alman Askeri İstihbarat Birimi (MAD), Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Federal Polis Teşkilatı (BPOL), 16 eyaletin polis teşkilatları ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın eyalet bazındaki kurumlarında görevli yaklaşık 300 bin personeli kapsıyor.







EN FAZLA AŞIR SAĞ VAK'A HESSEN EYALETİNDE





Söz konusu kurumların, kendi bünyelerindeki aşırı sağ kökenli vak'alara dair doldurmakla yükümlü oldukları anketleri değerlendiren BfV, Welt am Sonntag'ın haberine göre en fazla aşırı sağcı vak'anın Hessen eyaletinde olduğunu tespit etti.





Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı'na göre rakamın yüksek çıkması, iki yıldan beri aşıra sağ tehlikesinin üzerine kararlılıkla gidilmesinin tabii bir neticesi.





Eyalette son üç senede konuyla ilgili görev ve iş hukukuna aykırı 59 şüpheli davranış tespit edildiğini belirten bakanlık, bunlardan 50'si hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve ilgili soruşturmalar sonucunda şu ana dek 11 kişinin ya görevden alındığını ya da memur statüsünü kaybettiğini bildirdi.





POLİSLERİN WHATSAPP GRUPLARINDAKİ MESAJLARI





Almanya'da son aylarda, güvenlik teşkilatları içinde aşırı sağ vakalarla ilgili haberler sık sık gündeme geldi.





Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde onlarca polisin içinde olduğu bir WhatsApp grubunda aşırı sağcı ve ırkçı içerikler paylaşıldığı tespit edilmişti.





Leipzig Emniyet Teşkilatı'ndan 25 Eylül Cuma günü yapılan açıklamada ise şehirde görev yapan bir polis memurunun benzer bir sohbet grubunda, "aşırı sağcı ve ırkçı söylemlerde bulunma şüphesi altında olduğu" bildirildi.





BfV merakla beklenen raporu, Welt am Sonntag'a göre ekim ayında kamuoyuna açıklanacak.





Almanya'da pek çok kesimin dile getirdiği, polis teşkilatları içinde aşırı sağcılıkla ilgili bir araştırma yapılması talebi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından BfV'nin hazırladığı rapor gerekçe gösterilerek reddedilmişti.