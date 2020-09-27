Samanyolu Haber /Dünya / Kritik rapordan sızan ilk bilgiler... /27 Eylül 2020 20:35

Kritik rapordan sızan ilk bilgiler...

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV) aşırı sağcı vak'alara dair raporu ekim ayında açıklanacak. Sızan ilk bilgilere göre raporda en az 350 aşırı sağcı vak'a tespit edildi.

SHABER3.COM

Federal Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın (BfV), Alman güvenlik kurumları içinde aşırı sağ şüphesi içeren 350'den fazla vaka tespit ettiği belirtildi. 

Ocak 2017 ile Mart 2020 arasındaki dönemi kapsayan BfV'nin raporu, Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Alman Askeri İstihbarat Birimi (MAD), Federal Emniyet Teşkilatı (BKA), Federal Polis Teşkilatı (BPOL), 16 eyaletin polis teşkilatları ve Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın eyalet bazındaki kurumlarında görevli yaklaşık 300 bin personeli kapsıyor.

EN FAZLA AŞIR SAĞ VAK'A HESSEN EYALETİNDE

Söz konusu kurumların, kendi bünyelerindeki aşırı sağ kökenli vak'alara dair doldurmakla yükümlü oldukları anketleri değerlendiren BfV, Welt am Sonntag'ın haberine göre en fazla aşırı sağcı vak'anın Hessen eyaletinde olduğunu tespit etti. 

Hessen Eyalet İçişleri Bakanlığı'na göre rakamın yüksek çıkması, iki yıldan beri aşıra sağ tehlikesinin üzerine kararlılıkla gidilmesinin tabii bir neticesi. 

Eyalette son üç senede konuyla ilgili görev ve iş hukukuna aykırı 59 şüpheli davranış tespit edildiğini belirten bakanlık, bunlardan 50'si hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını ve ilgili soruşturmalar sonucunda şu ana dek 11 kişinin ya görevden alındığını ya da memur statüsünü kaybettiğini bildirdi.

POLİSLERİN WHATSAPP GRUPLARINDAKİ MESAJLARI

Almanya'da son aylarda, güvenlik teşkilatları içinde aşırı sağ vakalarla ilgili haberler sık sık gündeme geldi. 

Son olarak Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletinde onlarca polisin içinde olduğu bir WhatsApp grubunda aşırı sağcı ve ırkçı içerikler paylaşıldığı tespit edilmişti. 

Leipzig Emniyet Teşkilatı'ndan 25 Eylül Cuma günü yapılan açıklamada ise şehirde görev yapan bir polis memurunun benzer bir sohbet grubunda, "aşırı sağcı ve ırkçı söylemlerde bulunma şüphesi altında olduğu" bildirildi. 

BfV merakla beklenen raporu, Welt am Sonntag'a göre ekim ayında kamuoyuna açıklanacak. 

Almanya'da pek çok kesimin dile getirdiği, polis teşkilatları içinde aşırı sağcılıkla ilgili bir araştırma yapılması talebi, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından BfV'nin hazırladığı rapor gerekçe gösterilerek reddedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kritik rapordan sızan ilk bilgiler... Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:38:16