Kritik soru hâlâ cevapsız

Dünyada 2,5 milyar kullanıcıya sahip anlık mesajlaşma uygulaması Whatsapp şahsi verileri dilediği gibi paylaşabileceğine dair sözleşme değişikliğinde geri adım attı.

Sözleşme değişikliği sosyal medyada infiale yol açtı ve milyonlarca kullanıcı Signal ve Telegram gibi uygulamalara geçti. Bunun üzerine WhatsApp güncellemenin kabul edilmesi için son tarih olan 8 Şubat'ta kimsenin hesabının silinmeyeceğini açıkladı. Sözleşme değişikliği şimdilik 15 Mayıs 2021'e ertelendi.

TÜRKİYE VE HİNDİSTAN'DA ALEYHTE KAMPANYA



Whatsapp’ın Türkiye ve Hindistan’dan gelen itirazlar üzerine kullanıcılara sunduğu sözleşmeyi uygulama kararını ertelemesini değerlendiren teknoloji uzmanı Füsun Sarp Nebil, sözleşmenin ertelenmesi kararına rağmen hala cevap verilmeyen sorular olduğunu söyledi.







Nebil, Whatsapp'ın erteleme kararını ve kullanıcıların verilerine dair tartışmaları ve muhtemel gelişmeleri T24'te Murat Sabuncu'ya yorumladı





Dijital teknoloji firmalarının ekonomik olarak ülkelerden daha büyük bir güce eriştiğini ifade eden Nebil, halkın tepkisinin söz konusu şirketlerin politika değişikliklerinde belirleyici olduğunu söyledi.





GRUPLARDAKİ SOHBETLER KAYDEDİLİYOR MU?





Whatsapp’ın gruplarda yapılan sohbetleri kaydettiği iddialarına hâlâ cevap vermediğine işaret eden Nebil, “Eğer bu doğru ise sizin kapalı bir grupta yolladığınız video ve görsellere bir yerden ulaşılabiliyor. Bu gerçekten böyle mi? Bunu açıklamalı. Dolayısıyla burada bir sürü karanlık nokta var.” dedi.





Whapsapp’ın kan kaybettiğini, rakiplerinin iki kat fazla abone kazandığını söyleyen Nebil, “İndirme dükkanlarına baktığımızda bir haftada Signal uygulaması 15 milyon defa, Telegram 17 milyon defa indirilmiş. Bu bir anlamda kaybetmeye doğru gittiğini gösteriyor." tespitinde bulundu.





Hem Hindistan’da hem Türkiye’de şirket hakkında idari soruşturma açıldığını belirten Nebil, "Bence Facebook bu davalara karşı durumunu da gözden geçirecek. Onun için durdu. Avrupa’da da buna benzer bir dava başlıyor. Facebook bu kadar tepkinin ardından vazgeçmek zorunda da kalabilir.” diye konuştu.





"KANUNUMUZ AB SEVİYESİNDE OLMAYINCA KULLANICI DAYATMAYA KARŞI KORUMASIZ"





Avrupa Birliği’nin (AB) şahsi verilere dair 1981 yılında Elektronik Veri İşlemede Kişisel Gizlilik sözleşmesi hazırladığını ve Türkiye’nin de buna imza attığını dile getiren Nebil, 1995 yılında internetin yaygınlaşmasıyla bunun yenilendiğini Türkiye’nin de buna tekrar imza attığını söyledi.





Nebil, “Bizim şu andaki kanunumuz 1995’i referans aldı. 2016’da ise sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla AB yeni bir sözleşme ortaya koydu. Bizim henüz o seviyede değil kanunumuz. O yüzden onlar korunurken biz korunamıyoruz.” ifadelerini kullandı.