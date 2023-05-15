Kritik soruya cevap verdi: İkinci turda kimi destekleyecek?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan 14 mayıs seçimlerinde yüzde 5,2 oy aldı. Oğan aldığı bu oy oranıyla ikinci tura kalan seçimlerin kilit ismi konumunda.







Oğan, yurt dışından getirilen oyların sayımının devam ettiği Ankara Ticaret Odası Congresium önünde açıklamada bulundu.





Oğan, "Seçim ikinci tura kalmıştı zaten. Biz aslında seçim ilk başladığında o zaman dedik ki; 'seçim ikinci tura kalacak.' Çünkü sahayı doğru okumak lazım. Biz ilk günden beri sahayı doğru okuyoruz. Okuduğumuz saha tıpa tıp gerçekleşti. Biz yüzde 11-12 oy bekliyorduk. O oyu aldığımızı da düşünüyoruz. Birtakım sandıklarda yüzde 2’lik bir erozyonumuz oldu. Son 3 gün Muharrem İnce’den boşalan kitle bize saldırdı. Seçim günü söylenti çıkardılar. Okullara pankartlar astılar 'Sinan Oğan çekildi' diye. Her türlü pis oyunu oynadılar; ama buna rağmen biz hedefimizden geri durmadık. Biz ne demiştik; 'Türk milletçileri bu seçimin tam göbeğinde olacak' demiştik. Biz 'HDP ve HÜDA PAR bu seçimde kilit olamayacak' demiştik. 'Biz bu seçimin belirleyeni olacağız' demiştik. Biz istediğimiz bütün hedeflere vardık. Bundan sonra biz Türkiye’nin bir krize ve siyasi çalkantıya girmemesi için bütün sorumluluğu üstleneceğiz ve alacağız" dedi.





'ORTAK AKLIN KARARI OLACAK'

Oğan, gazetecilerin 'ikinci turda kimi destekleyeceksiniz?' sorusuna, "İstişare yapacağız. Ben bugün hem ATA İttifakı’nın bileşenlerini toplantıya davet ettim, hem de beraber yürüdüğüm kendi yol arkadaşlarımı davet ettim. Ortak bir istişare toplantısı yapacağız. En kısa sürede bir neticeye varacağız. Bu netice Sinan Oğan’ın kararı olmayacak, ortak aklın kararı olacak" diye konuştu.