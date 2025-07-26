Kritik tarihe bir hafta kaldı: Avrupa %30'dan kurtlabilecek mi?

Von der Leyen, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump ile yaptığımız iyi bir telefon görüşmesinin ardından, transatlantik ticaret ilişkilerini ve bu ilişkileri nasıl güçlü tutabileceğimizi konuşmak üzere pazar günü İskoçya’da bir araya gelme konusunda anlaştık” dedi.



TR724'ten Ensar Nur'un haberine göre, görüşme öncesinde tarafların anlaşmaya yaklaştığına dair sinyaller gelirken, Trump cuma günü Beyaz Saray’dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, AB ile anlaşma sağlanma olasılığını “yüzde 50” olarak değerlendirdi.



Trump, ABD’nin ticaret açığını azaltmak amacıyla, 1 Ağustos’a kadar anlaşmaya varılamaması durumunda AB dahil birçok ülkeye ek gümrük tarifeleri getireceğini duyurmuştu. Avrupa Komisyonu, 27 üye ülkenin desteğiyle müzakereleri yürütürken, aynı zamanda ABD’ye karşı misilleme planları da hazırlıyor.



Diplomatik kaynaklara göre, masadaki anlaşma taslağı ABD’nin AB ürünlerine yüzde 15’lik bir temel gümrük vergisi uygulamasını öngörüyor. Ancak uçak, çelik, kereste, ilaç ve tarım ürünleri gibi stratejik sektörlerde muafiyetler talep ediliyor.



AB ülkeleri, yüzde 15 gibi düşük oranlı vergileri istemese de bir anlaşmanın sağlanmasını tarifesiz bir alternatiften daha tercih edilebilir buluyor. Ancak istisnaların kapsamı büyük önem taşıyor.



Öte yandan, müzakerelerin başarısız olması halinde AB ülkeleri perşembe günü 109 milyar dolarlık ABD ürününe karşı misilleme kararı aldı. Bu vergi paketi, 7 Ağustos’tan itibaren kademeli olarak devreye sokulacak.



Trump yönetimi bugüne kadar yalnızca 5 ülkeyle ticaret anlaşması imzalayabildi; bunlar arasında Birleşik Krallık, Japonya ve Filipinler de yer alıyor.