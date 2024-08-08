Kritik toplantı başladı: Merkez Bankası enflasyon tahminini değiştirmedi

Temmuz ayında yönetilen ve yönlendirilen fiyat ayarlamaları dolayısıyla geçici olarak arttı. Bu ayarlamaların etkisini 1,4 puan olarak hesaplıyoruz. Hizmet enflasyonu yavaşlasa da temel mallara göre yüksek kaldığını görüyoruz. Atalet hizmet grubunda mal grubuna göre daha yüksek. Ana gruplar arasında kira enflasyonu hâlâ yüksek seyrediyor.





Aylık enflasyonun ana eğiliminde, belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri, öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz."





Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak korudu. 2025 ve 2026 tahminleri ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde kaldı. Karahan, "Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz" dedi.Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Talepteki dengelenmenin güçlenerek devam edeceğini öngörüyoruz. Bu dengelenmenin etkisiyle cari işlemler açığında düşüş sürüyor.Bir önceki Rapor döneminden bu yana değişmeyen tek unsur para politikasındaki kararlı duruşumuz. İlerleyen dönemde de bu duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Dezenflasyon süreci öngördüğümüz gibi başladı, kredi büyümesindeki yavaşlama ise belirginleşti.Türkiye'nin dış talep görünümü bir önceki rapor dönemine göre yatay seyretti. Küresel manşet ve çekirdek enflasyondaki düşüşün devam ettiği görülüyor. Gelişmiş ülkelerin genelinde daha hızlı faiz indirimi fiyatlanıyor.Ilımlı büyüme ve enflasyon görünümünü merkez bankalarının parasal sıkılığı azaltacağına işaret ediyor.Mayıs ayında tepe noktasına ulaşan yıllık enflasyon takip eden 2 ayda düşüş sergiledi. Enflasyonun ana eğilimindeki zayıflama öngörülerimizle uyumlu seyretti.2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerimizde değişikliğe gitmedik. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 38'e gerileyeceğini öngörüyoruz.2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde koruduk. Orta vadede ise enflasyonun yüzde 5'te istikrar kazanmasını hedefliyoruz.Para politikasındaki kararlı duruşumuz, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmeye devam edecektir.Para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.Para politikasındaki sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.Merkez Bankası, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artışla yüzde 38'e güncelledi.2025 ve 2026 tahminleri sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korundu. Yılın son enflasyon raporu ise 31 Ekim'de açıklanacak.