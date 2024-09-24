Samanyolu Haber /Gündem / Kritik toplantı öncesinde İmamoğlu ve Özel'den baş başa zirve /24 Eylül 2024 10:05

Kritik toplantı öncesinde İmamoğlu ve Özel'den baş başa zirve

CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, bugün yapılacak toplantı öncesinde baş başa görüştüğü öğrenildi.

SHABER3.COM

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz son dakika bilgisini Halk TV'de Kürşat Oğuz'un sunduğu ROTA programında açıkladı.

BİR BUÇUK SAAT GÖRÜŞTÜLER
Saymaz, CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş başa görüştüğünü ve bir buçuk saatlik görüşmede özellikle Ankara kaynaklı kriz üretme çabasının önüne nasıl geçileceği konuşulduğunu aktardı. Geçtiğimiz günde Yüksel Aslan'ın açıklamasının ardından yaşanan krizin tartışıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU: EN ÇOK HİZMETİ KİM ORTAYA KOYARSA...
Ekrem İmamoğlu bu konuda "Vatandaşın da şu günlerde en tadını kaçıran hadiselerden biri şimdiden Cumhurbaşkanlığı tartışması başlatmak olur. Biz işimize odaklanalım en çok hizmeti kim ortaya koyarsa vatandaş onu değerlendirir. Bu da Özgür Özel de memnuniyet oluşturmuş onu anlıyorum"

ÜÇLÜ GÖRÜŞME DE OLACAK
İsmail Saymaz önümüzdeki günlerde üçlü bir görüşme yapılacağını da açıkladı.

"Öğrendiğim kadarıyla önümüzdeki günlerde Özgür Özel- Mansur Yavaş- Ekrem İmamoğlu görüşmesi de olacak"
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kritik toplantı öncesinde İmamoğlu ve Özel'den baş... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:10:30