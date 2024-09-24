Kritik toplantı öncesinde İmamoğlu ve Özel'den baş başa zirve

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz son dakika bilgisini Halk TV'de Kürşat Oğuz'un sunduğu ROTA programında açıkladı.







BİR BUÇUK SAAT GÖRÜŞTÜLER

Saymaz, CHP lideri Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun baş başa görüştüğünü ve bir buçuk saatlik görüşmede özellikle Ankara kaynaklı kriz üretme çabasının önüne nasıl geçileceği konuşulduğunu aktardı. Geçtiğimiz günde Yüksel Aslan'ın açıklamasının ardından yaşanan krizin tartışıldığı öğrenildi.





İMAMOĞLU: EN ÇOK HİZMETİ KİM ORTAYA KOYARSA...



Ekrem İmamoğlu bu konuda "Vatandaşın da şu günlerde en tadını kaçıran hadiselerden biri şimdiden Cumhurbaşkanlığı tartışması başlatmak olur. Biz işimize odaklanalım en çok hizmeti kim ortaya koyarsa vatandaş onu değerlendirir. Bu da Özgür Özel de memnuniyet oluşturmuş onu anlıyorum"





ÜÇLÜ GÖRÜŞME DE OLACAK

İsmail Saymaz önümüzdeki günlerde üçlü bir görüşme yapılacağını da açıkladı.





"Öğrendiğim kadarıyla önümüzdeki günlerde Özgür Özel- Mansur Yavaş- Ekrem İmamoğlu görüşmesi de olacak"