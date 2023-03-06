Samanyolu Haber /Gündem / Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu /06 Mart 2023 19:49

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

SP lideri Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıödaroğlu'dur dedi. Kılıçdaroğlu kuşatıcı bir konuşma yaptı. Konulşmaların detayları geliyor..

SHABER3.COM

BUGÜN NELER OLDU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklamalarıyla kriz yaşayan Millet İttifakı’nın liderleri bugün saat 16.00'da Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı.

Akşener, İmamoğlu ile Yavaş için düşünülen "icracı cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülünün ardından masaya geri döndü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ittifakın “en yaşlı lideri” olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Millet İttifakı destekçisi binlerce yurttaş, genel merkez önünde toplandı.

TOPLANTI SONA ERDİ: LİDERLER KURMAYLARIYLA
Halk TV'de aktarılan bilgilere göre saat 19.15 itibarıyla altılı masa toplantısı sona erdi. Liderlerin şu sıralarda kendi kurmaylarıyla ayrı ayrı toplantılar yaptığı aktarıldı.

Toplantıların ardından liderlerin açıklama yapması ve cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi bekleniyor.

ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI ASILDI
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Atatürk, Türk bayrağı ve 'Birlikte Başaracağız' yazılı pankartlar asıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Berat gecesi kimler bağışlanır, kimler bağışlanmaz ?

Kritik toplantı başladı…

Kritik toplantı başladı…

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Türkiye’de hapisteki 13 bin kadına destek

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Kahramanmaraş’ta depremzedeler dururken heykele hizmet

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Depremin yeni görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta "Kontrollü" yıkım böyle kontrolden çıktı

Kahramanmaraş'ta

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Şanlıurfa'da yıkılan binanın güvenlik kamerası görüntüleri.

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

Sokaktaki vatandaş Meral Akşener'e ne diyor ?

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder

[Harun Tokak] Memleketi Merhamet İnşa Eder
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:03:56