Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu

BUGÜN NELER OLDU?







İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in sert açıklamalarıyla kriz yaşayan Millet İttifakı’nın liderleri bugün saat 16.00'da Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde toplandı.







Akşener, İmamoğlu ile Yavaş için düşünülen "icracı cumhurbaşkanı yardımcılığı" formülünün ardından masaya geri döndü. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını ittifakın “en yaşlı lideri” olduğu gerekçesiyle Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun açıklaması bekleniyor.





Öte yandan Millet İttifakı destekçisi binlerce yurttaş, genel merkez önünde toplandı.





TOPLANTI SONA ERDİ: LİDERLER KURMAYLARIYLA

Halk TV'de aktarılan bilgilere göre saat 19.15 itibarıyla altılı masa toplantısı sona erdi. Liderlerin şu sıralarda kendi kurmaylarıyla ayrı ayrı toplantılar yaptığı aktarıldı.





Toplantıların ardından liderlerin açıklama yapması ve cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi bekleniyor.





ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Atatürk, Türk bayrağı ve 'Birlikte Başaracağız' yazılı pankartlar asıldı.







