Kritik uyarı

Uluslararası Birlik Futbolu Federasyo (FIFA) Başkanı Gianni Infantino, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle ertelenen uluslararası müsabakalara dair FIFA'nın resmi sitesine açıklamalarda bulundu.







Futbol ailesinin yararına olacak bir mali yardım planında son aşamaya geldiklerinin altını çizen Infantino, "Şahsi olarak sadece transfer sistemini değil, tüm futbol eko-sistemini sınırlayan, net ve katı mali düzenlemeleri savunuyorum. Futboldaki küresel yönetimi daha ileri seviyeye taşıma adına desteğe ihtiyacımız olacak." diye konuştu.





FIFA Başkanı Gianni Infantino





"BİRAZ DAHA SABIRLI OLMALIYIZ"





Infantino, Koronavirüs'ten dolayı askıya alınan uluslararası müsabakaların yeni tarihlerine dair çalışmaları sürdürdüklerini de belirtti.





Karşılaşmaların seyircili oynanması için herkesin biraz daha sabretmesi gerektiğine işaret eden Infantino, "Seyircisiz futbol aynı değil, ancak taraftarları statlara geri getirmek için sabırlı olmalıyız." ifadelerini kullandı.