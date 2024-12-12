Samanyolu Haber /Ekonomi / Kritik veri açıklandı! İşte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı... /12 Aralık 2024 17:44

Kritik veri açıklandı! İşte Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı...

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda hareket edip üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Böylelikle art arda üçüncü toplantıda da faiz indirimi yapıldı.

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Piyasaların merakla beklediği Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı açıklandı. ECB, beklentiler doğrultusunda hareket ederek gösterge faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3'e indirme kararını duyurdu.

Banka böylece peş peşe üçüncü toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu. Banka, eylül ve ekim aylarında da 25'er baz puanlık indirim yapmıştı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2,3 olurken Avrupa, kendi içindeki meselelerin yanı sıra ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesiyle ticari dengelerin değişebileceği endişesi taşıyor.
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