Kritik zirve Kremlin'de başladı

Rusya'nın inisiyatifiyle düzenlenen Putin, Aliyev ve Paşinyan arasında Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmaların ve bölgedeki durumun ele alınacağı görüşme, Aliyev ve Paşinyan'ın Karabağ'da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme niteliği taşıyor.





Putin'in 2021 yılındaki ilk uluslararası faaliyeti olan görüşmede Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü anlaşmanın uygulanma süreci ile bölgedeki mevcut sorunların çözümü için atılabilecek adımlar istişare edilecek.





Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan'ın açıklamasına göre görüşmenin sonunda üç lider tarafından basın açıklaması yayınlanacak.





Rus liderin üçlü toplantının ardından Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yapması da bekleniyor.





Görüşmenin başında bir konuşma yapan Putin, Dağlık Karabağ'ı istişare etmek üzere Moskova'ya geldikleri için Aliyev ve Paşinyan'a teşekkür ederek Rusya'nın arabuluculuk çabalarının bölgede sürdürülebilir ateşkesin sağlanmasına yönelik olduğunu söyledi.









Putin: Karabağ'la ilgili üçlü anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanıyor





Rus lider, "Sizleri Moskova'da selamlamaktan çok memnunum ve 9 Kasım 2020 tarihli üçlü anlaşmamızın gidişatını, mevcut sorunların çözülmesini ve bölgede barışçıl yaşamın tesis edilmesini birlikte istişare etmek için yaptığımız öneriye olumlu yanıt verdiğiniz için minnettarım. Rusya'nın akan kanı durdurmak, duruma istikrar kazandırmak ve sürdürülebilir ateşkes sağlamak için ortaya koyduğu aktif arabuluculuk çabalarına olumlu yaklaştığınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.





Bölgede durumun sakin olduğuna ve halihazırda 48 bin sığınmacının evlerine döndüğüne dikkat çeken Rus lider, "Bugün memnuniyetle belirtebiliriz ki, Karabağ'la ilgili üçlü anlaşma tutarlı bir şekilde uygulanıyor. Bize göre bu durum, Karabağ'da yıllardır süren çatışmanın uzun vadeli olarak ve tamamen sonlandırılması için gereken koşulları oluşturuyor" diye konuştu.





Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlığında üçlü özel çalışma grubu kurulduğunu söyleyen Putin, sınırları açarak bölgede ekonomi, ticaret ve ulaşım önündeki engelleri kaldırma görevinin özel önem taşıdığını ve üçlü grubun bununla ilgilenmesinin öngörüldüğünü kaydetti.