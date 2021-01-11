Kritik zirve sona erdi

Görüşme, Aliyev ve Paşinyan'ın Karabağ'da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme oldu. Üçlü görüşme, yaklaşık dört saat sürdü.







Görüşmenin ardından düzenlenen üçlü basın toplantısında konuşan Putin, "Bugünkü görüşmeyi son derece önemli ve faydalı buluyorum, zira bölgedeki durumun geliştirilmesi, yani ekonomik bağların ve altyapı projelerinin geliştirilmesi konusunda mutabakat sağlayıp ortak açıklama imzalayabildik" dedi.





Ortak açıklama kapsamındaki projelerin hayata geçirilmesi amacıyla Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan başbakan yardımcılarının başkanlık edeceği bir çalışma grubu kurulacağını anlatan Putin, "Başbakan yardımcıları da, en kısa sürede uzmanların yer alacağı alt çalışma grupları kuracak ve bölgede ulaşım altyapısı ile ekonominin geliştirilmesi konusunda somut planlar sunacaklar" ifadelerini kullandı.





Putin'in ardından söz alan Aliyev, üç liderin Moskova'da bir araya gelmesinin tarafların çözüme yönelik çabalardan sonuç elde etme niyetinde olduklarını ortaya koyduğunu kaydetti.





Aliyev, şöyle dedi:





"Ateşkesin üzerinden iki ay geçti ve 9-10 Kasım tarihli anlaşmayı imzalayan liderlerin bugün Moskova'da buluşması, sonuç elde etme niyetinde olduklarını, eylül-kasım döneminde yaşananların üzerine çizgi çekmek istediklerini gösteriyor."





Bugün imzalanan ortak açıklamaya değinen Aliyev, ulaşım altyapısındaki engellerin kaldırılması konusunda "Bu, bölgenin kalkınmasına büyük dinamizm kazandırabilecek bir alan. Zira ulaşım hatlarının açılması, Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve komşularımızın çıkarlarına hizmet ediyor. Komşu ülkelerin ulaşım koridorlarının inşasına ve bölgemizde kapsamlı bir ulaşım ağının kurulmasına aktif olarak katılacağından eminim" diye konuştu.





Paşinyan da, bugün kabul edilen ortak açıklamanın bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebileceğini söyledi.





Ermenistan Başbakanı, "Bugünkü açıklama gerçekten önemli ve bu açıklamadaki mutabakatların hayata geçirilmesi bölgenin ekonomik görünümünü değiştirebilir, ekonomik yenilikler de daha güvenilir güvenlik garantilerini beraberinde getirebilir. Bu alanda yapıcı şekilde çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.





Tek bir görüşmeyle tüm sorunları çözmenin imkansız olduğuna da dikkat çeken Paşinyan,"Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bizim için en önemli konu, insani konular. Özellikle de 9 Kasım tarihli ortak açıklamanın 8. maddesine öngörülen esir değişimi konusu" diye ekledi.