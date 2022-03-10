Kritik zirve sona erdi

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.
Ankara görüşmenin şiddeti artan çatışmalarda bir dönüm noktası olabileceğini belirtmiş olsa da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Antalya'da gerçekleşecek görüşmede ateşkes ya da başka somut sonuçlara ulaşılacağı beklentilerinin azaltılması gerektiğini ifade etti.
İki konuk bakan ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi . Kuleba toplantıda, "Ben buraya insanı bir amaçla geldim dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:
Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı.
En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için. Ne yazık ki Bakan Lavro bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti.
Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Bu formatta yeniden görüşürüm.
LAVROV: ZİRVE KARARI PUTİN-ERDOĞAN ZİRVESİNDE ALINDI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaklaşık olarak eş zamanlı başlayan basın toplantısında, zirve kararının Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde alındığını söyledi. Lavrov, "Bugünkü görüşmede şu anlaşıldı. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yok" dedi.
Lavrov, "Diğer ülkelere saldırmayacağız" derken, "Ukrayna'da Rusya'ya yönelik doğrudan bir tehdit ortaya çıktı. Uzun yıllar uyarıda bulunduk kimse bizi dinlemedi" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından ülkeden kaçan mültecilerin sayısı 2 milyonu aştı. Birleşmiş Milletler bu durumun, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en hızlı büyüyen insanlık krizi olduğunu ifade ediyor.
NATO üyesi olan Türkiye, birçok kez taraflar arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu. Birçok ülke tarafından gerçekleştirilen girişimlerin ardından Türkiye iki ülkenin üst düzey diplomatlarını ağırlayacak.
Kuleba, Lavrov'a görüşmelere "propagandacı bir bakış açısı ile yaklaşmama, iyi niyetle yaklaşma" çağrısında bulundu.
Kuleba, dün yayınlanan görüntülü mesajda "Açık konuşmam gerekirse, görüşmelere dair beklentilerim düşük. Biz ateşkes istiyoruz, topraklarımızı kurtarmak ve tüm insani sorunların çözülmesini istiyoruz" dedi.
Moskova, Ukrayna ile görüşmelerde bulunmaya hazır olduğunu, ancak çatışmaların Rusya'nın tüm taleplerinin yerine getirilmesi halinde biteceğini söyledi. Kiev'in tarafsız kalarak NATO'ya üye olma isteğinden vazgeçmesi de Rusya'nın talepleri arasında bulunuyor.
Kubela'nın Lavrov ile görüşmek istediği üç konu başlığı
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Antalya’daki görüşmesinde, üç konunun ele alınmasını isteyeceğini kaydetti. Kuleba, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katılımı ile gerçekleşecek görüşmede ele alınmasını istediği bu üç konuyu şöyle sıraladı: Ateşkes, kentlerdeki insani durumun iyileştirilmesi ve Rusya askerlerinin Ukrayna’dan çıkması. Kuleba ayrıca, ‘Ukrayna’yı siyasi ve insani bakımdan desteklediği için’ Türkiye’ye teşekkür etti.
İki ülkeden heyetler, daha önce ikisi Belarus'ta biri de Ukrayna'da olmak üzere üç tur müzakere gerçekleştirmişti. İnsani sorunlar üzerinde bazı olumlu gelimeler görülse de, bu görüşmelerin somut bir etkisi olmamıştı.
Rusya, Ukrayna'daki faaliyetlerini "özel askeri operasyon" olarak nitelendiriyor ve Ukrayna'yı silahsızlaştırmayı ve "neo-Naziler" olarak nitelendirdiği hükümeti devirmeyi amaçladığını ifade ediyor.
Kiev ve Batılı devletler ise bu gerekçeleri asılsız olarak nitelendirerek, Rusya'nın 44 milyonluk nüfusu olan demokratik bir ülkeye gerekçe göstermeden savaş açtığını söylüyorlar.
TÜRKİYE'DE DENGELER
Türkiye, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna ile ortak bir deniz sınırına sahip ve iki ülke ile de ilişkileri iyi durumda. Ankara Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini kabul edilemez olarak nitelendirmiş ve derhal ateşkes gerçekleştirilmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak, Batılı devletlerin Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlara da karşı çıkmıştı.
Rusya ile enerji, savunma ve ticaret noktalarında yakın ilişkiler geliştiren ve turizmi büyük oranda Rus turistlere dayalı olan Türkiye Ukrayna'ya da insansız hava aracı satışı gerçekleştirmişti. Ukrayna'ya satılan dronelar Moskova'dan tepki görmüştü.
Türkiye, ayrıca Rusya'nın Suriye ve Libya'daki politikalarına ve Kırım'ı 2014'te ilhak etmiş olmasına da karşı çıkıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce görüşmenin bir "dönüm noktası" olmasını umduğunu söylemişti.
Türkiye ve İsrail haftasonunda arabuluculuk çabalarını artırdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ateşkes çağrısında bulundu.
Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları işgalden bu yana ilk kez bir araya geldi
İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise haftasonu Moskova'da Putin ile görüşmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü.