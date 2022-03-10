Kritik zirve sona erdi

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sona erdi.





Ankara görüşmenin şiddeti artan çatışmalarda bir dönüm noktası olabileceğini belirtmiş olsa da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba Antalya'da gerçekleşecek görüşmede ateşkes ya da başka somut sonuçlara ulaşılacağı beklentilerinin azaltılması gerektiğini ifade etti.





İki konuk bakan ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi . Kuleba toplantıda, "Ben buraya insanı bir amaçla geldim dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için. Ne yazık ki Bakan Lavro bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Bu formatta yeniden görüşürüm.





LAVROV: ZİRVE KARARI PUTİN-ERDOĞAN ZİRVESİNDE ALINDI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaklaşık olarak eş zamanlı başlayan basın toplantısında, zirve kararının Putin ile Erdoğan'ın görüşmesinde alındığını söyledi. Lavrov, "Bugünkü görüşmede şu anlaşıldı. Müzakerelerin yerini alacak hiçbir şey yok" dedi.

Lavrov, "Diğer ülkelere saldırmayacağız" derken, "Ukrayna'da Rusya'ya yönelik doğrudan bir tehdit ortaya çıktı. Uzun yıllar uyarıda bulunduk kimse bizi dinlemedi" ifadelerini kullandı.







