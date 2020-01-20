Kritik zirve sonrası ilk açıklama!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 19 Ocak'ta Berlin'de yapılan Libya zirvesine dair değerlendirmelerde bulundu.





Zirveden sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Pompeo, zirveye Libya'da siyasi iklimi değiştirebilecek aktörlerini çoğunun katıldığını ifade etti.





POMPEO: ORASI KARMAŞIK BİR SAVAŞ ALANI





"Hâlâ yapacak çok iş var." diyen Pompeo, "Orası karmaşık bir savaş alanı. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Alman Başbakan (Angela) Merkel ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'in içtenlikle taahhütlerde bulunduğunu gördük." ifadelerini kullandı.







Liderler aile fotoğrafı çektirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Erdoğan aynı karede yer aldı.





Riski azaltıp bir ateşkes yöneteceklerini ifade eden Pompeo hâlâ bu ateşkesin işlediğinin nasıl gözetileceğine dair bazı soru işaretleri olduğunu söyledi.





Pompeo taraflar arası müzakere ihtimalinin konferans öncesine kıyasla daha kuvvetli hâle geldiğini kaydetti.





ABD Dışişleri Bakanı, Washington'ın siyasi bir çözüm istediğini dile getirdi ve bu çözüme ulaşmak için diplomatların çalışacağını söyledi.