Kritik zirve sonrası Trump'tan ilk açıklama: 'Üçlü toplantı yapacağız'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiği Beyaz Saray’da basın mensuplarına Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle görüşmenin "yolun sonu olmadığını" söyleyen Trump, "Bugün bir görüşme yapacağız. Bugün her şey yolunda giderse, ABD-Rusya-Ukrayna olarak üçlü bir toplantı yapacağız ve bunu yaptığımızda savaşı sona erdirme şansımız oldukça yüksek olacak" dedi.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Trump, barış gücü olarak Amerikan askerlerinin Ukrayna’ya gönderilmesiyle ilgili bir soruya da "Biz, Ukrayna ve Rusya ile çalışacağız. Herkesle çalışacağız ve eğer barış varsa, barışın uzun vadede sürmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın biteceğine inancının tam olduğunu dile getiren Trump, sadece bunun ne zaman olacağını söyleyemeyeceğini vurguladı.





'GÜVENLİK GARANTİLERİNE DAHİL OLACAĞIZ'

Uzun vadeli barış konusunda hiç şüphesinin olmadığını akataran Trump, Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantileri hakkında, "Güvenlik konusunda çok fazla yardım olacak. İyi olacak. Onlar (Avrupa) ilk savunma hattı çünkü oradalar, ancak biz de onlara yardım edeceğiz. Biz de dahil olacağız" şeklinde konuştu.





Trump, NATO'nun 5. maddesi de dahil olmak üzere ABD'nin söz konusu güvenlik garantileri konusunda nasıl bir rol alabileceğini hem Ukrayna hem de Avrupa tarafıyla ele alacaklarını ifade ederek, bu konuda kısa zamanda bir açıklama yapabileceklerini belirtti.





'PUTİN'İ ARAYACAĞIM'

ABD Başkanı, bugün Beyaz Saray'daki görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i telefonla arayarak görüşeceğini ve süreci değerlendireceklerini söyledi.





'SEÇİM' ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

Diğer yandan "Ülkenizde seçim yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Evet düşünürüm" diye yanıt veren Zelenskiy'e Trump'ın esprili karşılığı Oval Ofis'te dikkat çekti. Zelenskiy'nin, "Seçimlere açığız. Güvenlik önlemlerini almalıyız ve biraz da hazırlık yapmalıyız. Parlamentoda da çalışmalıyız, çünkü savaş sırasında seçim yapamazsınız, ama biz yapabiliriz" yorumuna Trump, "Yani savaş sırasında seçim yapılamaz diyorsunuz. O zaman diyelim bundan 3,5 yıl sonra biriyle savaş halindeysek seçim yapılamaz diyorsunuz" dedi.





ZELENSKİY CEKET GİYDİ

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşirken, yaklaşık iki saat sürdü. Savaş başladığından beri takım elbise ya da ceket giymemesi dikkat çeken Zelenskiy'nin, görüşmede ilk kez ceket giymesi basında bir şekilde geniş yer aldı.





Ukrayna lideri, görüşmenin ardından yaptığı ilk açıklamada da, toplantının barış adına çok olumlu geçtiğini dile getirdi.





MACRON: TEK YOL ÜÇLÜ TOPLANTI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Trump'ın ev sahipliğinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuştu. Macron, böylesi bir toplantıya ev sahipliği ettiği için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti.





"Bu masanın etrafındaki herkes barıştan yana" diyen Macron, son yıllarda Ukrayna'da "güçlü ve kalıcı" barışın sağlanması için çok çalıştıklarını dile getirdi. Macron, Ukrayna'da barışın inşası için Putin, Zelensky ve Trump arasında yapılacak olası üçlü toplantının "sorunu çözmenin tek yolu" olduğunu, ancak bunun için Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'da ateşkes sağlamaya ikna etmesi gerektiğini belirtti.





Macron, "Böyle bir üçlü toplantı düzenlemek için, konuştuğumuz gibi, ateşkes istemeniz veya en azından (Ukrayna'da) ölümlerin durması bir zorunluluktur" dedi. Ayrıca Macron, olası üçlü toplantının ardından Avrupa liderlerinin de masada olduğu dörtlü bir görüşmenin yapılmasını önerdi.





MELONİ: BİRLEŞMEMİZ GEREKİYOR

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise yaptığı konuşmada, bugünün önemli bir gün olduğunu ve 3 yılı aşkın sürenin ardından artık bir şeylerin değiştiğini söyledi. Meloni, Ukrayna'ya birlik halinde destek olmalarının önemli olduğunu dile getirerek, "Barışa ulaşmak ve adaleti sağlamak istiyorsak, bunu birleşerek yapmamız gerektiğini hatırlamalıyız" ifadelerine yer verdi.





İtalya olarak başından beri Ukrayna'nın yanında olduklarını vurgulayan Meloni, barış için sarf ettiği çabaları nedeniyle Trump'ı desteklediklerini ifade etti. Meloni, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesinin her türlü barışın ön koşulu olduğunu ve bunu toplantıda ele alacaklarını bildirdi.