Kriz aşılamıyor: Verem, çocuk felci ve Hepatit B aşısı yok

Urfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, aile hekimliğinin en temel işlerinden biri olan aşıda son 1,5-2 aydır büyük bir krizin olduğunu anlatıyor.



Birgün’den Sibel Bahçetepe’nin haberine göre Ezyazğan, “ASM’lere bakanlık tarafından gönderilen çocuk felci, verem ve Hepatit B aşılarının temininde zorluk yaşanıyor ve dağıtılmıyor. Konuyu ilettiğimiz müdürlüğümüz konunun bakanlığın temininden kaynaklandığını iletiyor. Bu hastalıklardan korunmanın en pratik yolu ise aşılamadır. Bazı aşılar Opa (çocuk felci) gibi tek doz verildiğinde ömür boyu koruyuculuk sağlarken, bazılarının ise Hepatit B gibi tekrarı gerekebilir. İlimizde son zamanlarda daha sık olmakla beraber aşı temini konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır. Her yıl nerdeyse yaşanan bu sıkıntının sebebi ilimizle ilgili ise müdürlüğümüzün bu konuda gerekli önlemleri alarak uygulamaya geçmeleri, eğer aşı temininde ki sorun ülke bazlı ise de bakanlığımızın bu konuda ki sıkıntılarımızı görerek gerekli önlemleri almasını talep ediyoruz.”



DEPOLARDA AŞI YOK!



Urfa Tabip Odası Başkanı ve aile hekimi Dr. Bulut Ezer, aşıları dağıtım merkezinden alamadıklarını belirterek, “Aşıların il sağlık müdürlüğünün aşı deposunda olmadığı bildirildi. Ellerinde bir süredir aşısı olan aile hekimlerinin de stokları bitmeye başladı. Çocuk felci, Hepatit B aşıları şu an da yapılamıyor. Aşı olmadığı için bir süredir Hepatit B erişkin aşıları, çocuklara yapılıyor. Ancak bu çözüm değil. Şu an artık çocuklara da yetecek kadar aşı yok. Hepatit B bölgemizde yaygın olan bir hastalık. Özellikle erişkinlerde çok fazla görüyoruz. Bulaşı önlemek adına eşlerin birinde Hepatit varsa eşini de aşılamaya çalışıyoruz. Burada dağıtıcı kurum doğrudan devlet olduğu için bu aşıları özel sağlık kurumunda da yaptıramazsınız, öyle bir şansınız yok. Aşı takvimine uygun aşı yapılmazsa bulaş gerçekleşebilir, hastalığa yakalanma riski artar. Bu durum bulaş riskini ciddi derecede artıracak. Özellikle çocukluk aşıları sekteye uğruyor. Bir an önce aşıların piyasada olması gerek.” diyor.



STOK SORUNU VAR



Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı ise şunları söylüyor: “İhale ile bu aşılar alındığı için yıl sonunda stok sorunu nedeniyle aşılarda eksiklik oluyordu. Şimdi üç aşıda birden sorunlar var. Verem aşısını çocuk doğar doğmaz ikinci ayda yapmalıyız. Bu aşının bir paketinde yaklaşık 20 tane aşı var. 15 kişi olunca o aşıyı açıp yapıyorduk. O nedenle aşı için aranıyorsanız mutlaka aşı olun. Hepatit B aşısı da doğumda, 1. ve 6. ayın sonunda yapılıyor. Çocuk felcinde inaktif aşı 2., 4. ve 6. aylarda yapılıyor. Damla aşıyı da 6. ayda yapıyoruz. Urfa, Adana, Antep gibi göçün yoğun olduğu illerde sorun büyük. Aşı sorunu çözülmezse risk artar.”