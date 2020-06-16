Kriz Büyük: Karanlığa gömüldü

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, 750 milyon dolar harcadığı Ankapark’ta kriz büyüyor. Tesisin elektrik borcunu ödeyemeyen işletici şirket, elektrik dağıtım şirketiyle uzlaşamayınca park karanlıkta bırakıldı. Tesisin elektrikleri Aralık 2019’da borç nedeniyle kesildi. Elektrik dağıtım şirketiyle görüşen Ankapark’ın işletmecileri, borcun bir bölümünü ödeyerek yapılandırma yoluna başvurdu.





Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin’in haberine göre, yapılandırmanın ardından açılan parkın elektriklerinin bir süre önce yeniden kesildi. İşletmeci şirketin, birikmiş borçların ödenmesi için yeni bir adım atmadığı öne sürülürken elektrik dağıtım şirketinin öngörülen ödeme süresi tamamlandığında haciz yoluna gideceği öğrenildi.





Tartışmalı şekilde Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edilen ve ‘turist rekoru’ kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Tesisin girişlerine kilit vurulurken personelin büyük bölümü işten ayrıldı. Çürümeye terk edilen oyuncakların bakımını yapmakla görevli personel de ödeme alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı.





“NASIL DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ HALKA SORACAĞIZ”





ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ankapark’a çok pahalı binalar ve konferans salonları yapıldığını anlatarak, “Vatandaşlarımızla birlikte burayı nasıl değerlendireceğiz diye bakacağız, bazı projelerimiz var ama tabii ki vatandaşlarımıza sorarak karar vereceğiz” dedi.