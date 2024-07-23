Kriz büyüyor: Fransız okulundan sonra Alman okulu da Türk öğrenci kabul etmeyecek

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre açıklamada, ayrıca en az 2023-2024 eğitim öğretim yılından beri anaokulu dahil Ernst-Reuter Okulu’na devam etmiş olan Türk pasaportlu öğrenciler, Türk pasaportu olmayan ancak “Mavi Kartı” olan çocuklar ile Türk vatandaşı olmayıp başka ülkelerin uyruğuna sahip öğrenciler anaokulu da dahil olmak üzere okula yeni kayıt yaptırabileceği belirtildi.
OKUL KRİZİ FRANSA İLE BAŞLAMIŞTI
Türkiye’deki Fransız okullarıyla ilgili iki ülke arasında anlaşma krizi yaşanmış; Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’deki Fransız okullarıyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) kendilerine bir anlaşma sunduğunu ve anlaşmanın imzalanmaması halinde bu okullara Türk öğrenci alınamayacağı ve okulda eğitim gören öğrencilerin de Türk okullarına nakledileceğine ilişkin nota verdiğini açıklamıştı.