Kriz büyüyor: Tekstilde yüzbinlerce kişi işsiz kalmıştı, onbinlercesi daha işsiz kalabilir

Ekonomideki kötü gidişat iki sektörü fena vurdu. İstihdam ve ihracatın lokomotifi olarak bilinen tekstil ve hazır giyimde yaşanan kan kaybı artık saklanamayacak boyuta geldi.





Ortaya çıkan rakamlar da bunu doğruluyor. 2025'in ilk 3 ayında bu iki sektörde toplam 2 bin 150 firma kepenk indirdi. Kapanan işyerleri ardında 35 bin 460 işsiz bıraktı. Yine son 3 yılda yani 2022'den bu yana tekstil ve hazır giyimde 7 bini aşkın firma iflas bayrağı çekti. 3 yıllı bulmayan bu süreçte 300 bin kişi işsiz kaldı.





"105 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR"

Tablo halihazırda korkunçken, sektör temsilcileri daha büyük bir tehlikeye dikkati çekiyor: Destek sağlanmazsa bu yıl içinde bu iki sektörde 105 bin kişi daha işini kaybedebilir.





Tekstil ve hazır giyim, emek yoğun sektörler arasında istihdamda ilk sıralarda yer alıyordu. Yaşanan durumda üretim maliyetlerindeki artış, döviz kurunun baskılanması, ihracat pazarlarında ve iç pazarda talebin dip yapması gibi faktörler etkili oldu.





"BİR TEK KURU BASKILAYARAK SORUN ÇÖZÜLMEZ"

Nefes'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birlği Konfeksiyon ve Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, hazır giyim ve tekstil sektörlerinin tarihte görmediği bir sıkıntı içerisinde olduğunu kaydetti.





Fayat, şunları kaydetti:





“Her cepheden sıkıntı yaşıyoruz. İhracatın büyümeye katkısı kalmadı. Böyle bir ortamda ayakta durmak mümkün değil. Türkiye ekonomisi ve ihracatı zor bir dönemden geçiyor. İki yılda 300 bin kişi işsiz kaldı. Değerli TL ile enflasyon baskılanmaya çalışılıyor, ama bu yöntemle ekonomi büyümüyor, enflasyon düşmüyor. Bir tek kuru baskılayarak sorun çözülmez. Destek olunmazsa istihdam kayıpları artacak.”