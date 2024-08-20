Kriz derinleşiyor, sektör devleri iflasın eşiğinde

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; inşaat sektörünün önde gelen isimlerinden Yenigün İnşaat’ın konkordato haberi, diğer firmalar üzerinde de büyük bir baskı oluşturdu. Türkiye Müteahhitler Birliği’nde de başkan olarak görev yapan Mithat Yenigün, bir süredir yaşadığı mali sıkıntıları aşamayarak konkordato talebinde bulundu.





Konkordatotakip.com’un verilerine göre 2023 yılında toplam 1516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk yedi ayında bu rakam 1554 oldu. Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55. En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. Sektörde geçen yılın tamamında 143 konkordato talebi varken bu yılın ilk 7 ayında bu sayı 97’ye ulaştı bile. Sektör temsilcileri, devletten ödeme alamama sorununa dikkat çekiyor.





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkanı Tahir Tellioğlu, inşaat sektöründe son bir yıldır malzeme fiyatlarının artmasından dolayı ekonomik dalgalanma yaşandığına dikkat çekti. Tellioğlu, “Alınan işlerle ilgili en az iki kat fiyat farkı ortaya çıkıyor. Krediye ulaşma imkânları çok zorlaştı. Krediye ulaşsanız bile faiz oranları çok yüksek. Umarız bu durum daha fazla bir sarmala girmez. Müteahhidi iflasa sürüklemekten çok koşulsuz tasfiye hakkı (işi bırakma) tanımalı. Çünkü işi kendi başına bıraksa teminat mektubu yanıyor veya ceza alıyor” dedi.





Enflasyondaki artış ve ekonomide yaşanan dalgalanmalar nedeniyle birçok firma iflasın eşiğine sürükleniyor. Yılın ilk yarısında kapanan şirket sayısı geçen yıla göre yüzde 25.8 artarken, konkordato talebinde bulunan firmaların sayısı ise yüzde 50-55 oranında arttı. İnşaat sektörü, bu durumdan en çok etkilenen alanlardan biri olarak öne çıktı.Anadolu Yakası İnşaatçıları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Erkutoğlu da “Hükümetin yanlış politikası yüzünden şirketler batıyor. Zaten Yenigün İnşaat devlete iş yapıyordu. Devlet müteahhitlere ödemeyi tam yapamıyor” dedi.Türkiye’nin en büyük mermercisi Temmer Mermer’in de yakın zamanda konkordatoya gittiğini anımsatan Erkutoğlu kredi ve mevduatların yüksek olmasından yakınarak şunları söyledi:“Bugün kentsel dönüşümde de birçok firma sıkıntıda. Mevduat faizlerinin artmasından dolayı satışlar durdu. Ayrıca piyasada para yok. Devlet imkânlarını etrafındakine değil herkese kullansa bu sıkıntıları yaşamamış oluruz.”