Kuraklık ve kriz Diyarbakırlıları 'ciğerinden' vurdu





Ciğer kebabı Diyarbakır’ın geleneksel yemekleri arasına önemli bir yere sahip. Son yıllarda kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de vazgeçilmez damak tadı olan ciğer kebabı, birçok kişi için ekmek kapısı durumunda. Kentte bulunan 50’ye yakın ciğerci her gün binlerce kişiye hizmet veriyor.





Daha önce yoksul yemeği olarak bilinen ciğer kebabı yıllar geçtikçe lüks yemekler arasında yer almaya başladı. Nedeni ise artan fiyatlar. Yem fiyatlarındaki artışa bu yıl kuraklık da eklenince ciğer fiyatları bir ayda üç kez zamlandı. Geçen yıl 30 liraya kadar bulunabilen ciğer, bu yıl toptan 90, perakende ise 120 liraya kadar çıktı.





Fiyat artışının nedeni az kesim





Daha önce günde yaklaşık 5 ton ciğerin işlendiği Diyarbakır’da bu rakam 3 tona kadar düştü. Fiyatı artan sadece ciğer olmadı. Kebabın yanında kullanılan kuyruk yağı da zamlandı. Kasaplar Odası Başkan vekili Abdulhakim Yansız’a göre artışın sebebi az kesim.





VOA Türkçe’ye konuşan Yansız, Diyarbakır’daki ihtiyacın karşılanması için en az 5 bin hayvanın kesilmesi gerektiğine dikkat çekti. Artışların bir nedenini de kuraklığa bağlayan Yansız, “Ciğer fiyatlarının artışı az kesim olduğundandır. Diyarbakır'da yetersiz kesim var. Bundan dolayı ciğer fiyatlarında artış var. Diyarbakır'da ciğer yeme kültürü var. Eskiden Diyarbakır'da toplasan iki üç tane ciğerci vardı. Şu anda en az 20 tane var. Hepsi de güzel iş yapıyor. Çok fazla yerli yabancı turist de geliyor. Artış kuyruk yağına da yansıdı. Kuraklıktan dolayı hayvanlar yetişemedi. Yem fiyatı fazla olduğu için besiciler hayvanlara yem vermedi. Hayvanlar küçük kesildiği için kuyrukları az çıktı, az olduğu için fiyatları yükseldi. Diyarbakır'da günlük 5 bin hayvan kesilirse talep karşılanır. Şu anda Diyarbakır'da en fazla 3 bin tane kesiliyor” dedi.





Ciğerciler çaresiz





Artan fiyatlar ve ciğer sıkıntısına rağmen müşterilerine hizmet vermeye çalışan kebapçılar da artışlardan şikayetçi. VAO Türkçe’ye konuşan kebapçılar çaresiz olduklarını söyledi. Bunlardan biri de Kemal Tarhan. Yıllardır ciğer kebabı yapan Tarhan, besiciliğin teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Artışı fiyatlara yansıtmamak için direndiklerini vurgulayan Tarhan, “Bize göre ciğer fiyatındaki artış yemlere bağlı, besicilik azaldı, yetiştiricilik çok azaldı. Devletin bununla ilgili insanları teşvik etmesi lazım. Doğu bölgesinde sakatat tüketimi çok fazla. Bu da ister istemez fiyatlara yansıyor. Kışa doğru 120-130 lirayı bekliyoruz. Şu anda ciğeri 90 liraya alıyoruz, eti 65 liraya alıyoruz. Son bir ayda ciğere 30 liraya yakın zam geldi. Biz bir kere fiyata yansıttık ama yine yapmak zorunda kalacağız” diye konuştu.



