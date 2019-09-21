Samanyolu Haber /Ekonomi / Kriz etkisi... Vatandaş sürekli konserve yapıyor, piyasada kavanoz kapağı bitti /21 Eylül 2019 11:51

Kriz etkisi... Vatandaş sürekli konserve yapıyor, piyasada kavanoz kapağı bitti

Gıda enflasyonundaki yükselişle beraber pazar alışverişinde zorlanan vatandaş, yazın fiyatların düşmesiyle birlikte yaklaşan kış ayına hazırlık olarak konserve yapmaya başladı. Ancak bu kez de kavanoz kapağı krizi yaşanıyor. İstanbul Toptancılar Çarşısı'nda sadece bir koli kavanoz kapağı kaldı.

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ABD merkezli ekonomi kanalı Bloomberg'in haberine göre kavanoz kapaklarına yüksek talebin sebebi vatandaşların, geçen kış yaşanan meyve-sebze fiyatlarındaki fırlamanın tekrarından korkması. Geçtiğimiz kış domatesin kilosu 8 liraya kadar yükselmişti. 

İstanbul Toptancılar Çarşısı esnafı Süleyman Seval "2003'den beri ben İSTOÇ'dayım. Ben böyle bir kapak sıkıntısı görmedim. Bu sıkıntı domates ucuz olursa çözülmez, zor" dedi.

Esnaf Murat Taşdemir ise, "Geçen sene domates 8 liraydı bu sene 70 kuruşa kadar düştü. 20 konserve yapacak insan 40 konserve, 60 konserve yaptı. Düzce'ye kapak getirmeye gittim. Buraya gelince de 3 dakikada bitti" İfadelerini kullandı.

Neden kavanoz değil de kapak talebi arttı?

Evde konserve yapımında çoğu zaman kavanozlar yeniden kullanılsa da, hava girişini önlemek için yeni kapaklara ihtiyaç duyuluyor. Talepteki artış da bunun da etkili olduğu belirtiliyor. 
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