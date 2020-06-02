Samanyolu Haber /Dünya / Kriz içinde kriz /02 Haziran 2020 11:10

Kriz içinde kriz

Koronavirüs salgını ile mücadele eden İngiltere'de iş dünyası, Avrupa Birliği'nden çıkış (Brexit) işlemlerinin karşılıklı anlaşma ile neticelenmemesinden endişe ediyor.

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Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında AB'den çıkış (Brexit) müzakereleri kaldığını yerden devam edecek. 

İş dünyasında gözler haziran ayında gerçekleşecek AB liderleri zirvesinden önce planlanan son tur görüşmelera çevrildi. İş dünyası 31 Aralık’ta sona erecek Brexit işlemlerinden önce serbest ticaret anlaşması imzalanmamasından endişe ediyor.

Birleşik Krallık, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle AB ile son adım görüşmelerini ertelemek konusunda şu ana dek herhangi bir açıklamada bulunmadı.

KORONAVİRÜS KRİZİ BİTMEDEN BREXIT KRİZİ

Salgına yönelik kısıtlamalar sebebiyle işletmeleri kapatmak zorunda kalan şirketler diğer taraftan Brexit’e nasıl hazırlanacaklarını düşünmek mecburiyetinde.

Brexit yanlılarının anlaşmasız ayrılmanın maliyetini virüsün sebep olduğu hasar ile gizlemeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Citigroup şokun boyutunun mali politika araçlarını yetersiz bırakabileceğini işaret ederek, "İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faizleri sıfır seviyesinin altına indirmek mecburiyetinde kalabilir." tespitinde bulundu.
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