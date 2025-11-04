Kriz iddiaları fos çıktı: Bahçeli ve Erdoğan arasından su sızmıyor!

Cumhur ittifakında kriz iddiaları sürerken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye övgü dolu sözler gelmişti. MHP lideri Bahçeli ise partisinin grup toplantısında kriz iddilarını net bir dille yalanladı. Bahçeli şu ifadeleri kullandı:





"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı arasında terörsüz Türkiye hedefi etrafında ne bir görüş ayrılığı ne de siyasi bir ihtilaf asla hatta söz konusu değildir. Ne tuhaf bir garabet halidir ki Cumhur İttifakı'nda sürekli krizli sürüyorlar. Çatlak var demekten bıkmadılar. Cam çerçeve kırıldı demekten utanmadılar. Koptu, kopacak, bitti, bitiyor yalanlarından hiç dönüş yapmadılar. Biz kelleye su verdikçe biz vatan ve millet aşkında tek yürek oldukça Cumhuriyet Halk Partisi'nden diğer muhalefet partilerine yarım porsiyon aydınlardan fikri saplantı içinde sarkaç gibi gidip gelen fuzuli yorumculara bir kısım köşe yazarlarıyla sosyal medya tetikçilerine kadar niyet okuyucularına papatya falı açıyorlar.





Cumhur İttifakı bayraktır, vatandır, millettir. Dünyayı Türkçe okuyan ihanete ve zulme kahramanca direnen kızıl elma ruhu ilahi kelimetullah şuurudur





29 Ekim tarihinde Anıtkabire niye gitmemişim? Külliyedeki Cumhuriyet resepsiyonunu neden protesto etmişim? Yok Kıbrıs politikasında derin anlaşmazlık varmış. Yok gözünün üstünde kaşın varmış. Yok öyleymiş, yok böyleymiş. Geçiniz beyler geçiniz. İddia sahiplerinin hepsi çuvalladı.





Yine ters köşeye yattı. Zahmet olmazsa sahte ve kaotik görüşlerinizi Cibali karakoluna gidip anlatın. Galata Köprüsünü satarken yakayı ele veren Sülün Osman hayatta olsaydı bu kadarına da pes doğrusu diyerek tasını tarağını topladığı gibi terk-i diyar eyleyeverdi. 29 Ekim'de Anıtkabire gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamızın ihtimal dışı mı? Bundan dolayı belki de turnosol kağıdı gibi kimin kiminle iş altını çiziyorum. Çevireceğini ne söyleyeceğini kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi bir test neticesi bir öğrenme vesilesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız? Anıtkabire haydi gidemedik. Peki resepsiyona katılınca bu defa da Anıtkabiri protesto etmiş gibi takdim edi edilmeyecek miydi? Anıtkabirdeki törene gitmeyince resepsiyona katılmak ne kadar doğru, dengeli bir davranız olarak değerlendirilirdi? Peki Anıtkabire gitmeyip de koşa koşa resepsiyon katılanları boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçılmış iltihap değildir?







