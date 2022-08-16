Kriz kâhininden iki senaryo

2008'de ABD'de başlayan finansal krizi iki yıl önceden öngören ve “kriz kâhini” olarak anılan Nouriel Roubini, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) uyguladığı onlarca yılın en agresif parasal sıkılaştırma politikası göz önüne alındığında Amerikan ekonomisinin varacağı muhtemel iki nokta olduğunu söyledi: Ekonomide sert iniş veya sürekli olarak yüksek seyreden enflasyon.





Macro Associates'ın başkanı ve CEO'su ünlü ekonomist, dün Bloomberg televizyonuna verdiği röportajda, “Enflasyonu gerçekten yüzde 2'ye doğru çekmek için Fed’in faiz oranları yüzde 4'ün, benim görüşüme göre yüzde 4,5-5'in, çok üstüne çıkmalı” ifadelerini kullandı.





‘YA SERT İNİŞ YA DA KONTROLSÜZ ENFLASYON'

Ünlü ekonomist, “Bu gerçekleşmezse enflasyon beklentileri boşa çıkacak. Olursa da sert bir iniş yaşayacağız. Her iki durumda da ya sert bir iniş olacak ya da enflasyon kontrolden çıkacak” dedi.





Fed'in hazirandaki politika toplantısından sonra yayımlanan faiz oranlarına yönelik tahminleri faizin bu yıl sonunda yüzde 3,3'e, 2023 sonundaysa yaklaşık yüzde 3,8'e ulaşacağını gösteriyor. Roubini, oranları göz önüne alarak bunun yeterince şahin bir duruş olmadığını belirtti.





“Kriz kâhini” olarak bilinen ünlü ekonomist, yüzde 3,8'lik faiz oranına sahip olunsa bile yüzde 8'lik enflasyonun, hedefin hâlâ çok üstünde olduğunu ve kademeli olarak düştüğünü ifade etti. Piyasaların bir dönüş beklediğini söyleyen Roubini, Fed'in gelecek yıl faiz oranlarını düşürmesinin “hayal” olduğunu dile getirdi.





‘DERİN VE SANCILI DURGUNLUK KAÇINILMAZ'





Goldman Sachs'ın Baş Ekonomisti Jan Hatzius da dahil önde gelen pek çok ekonomist, Roubini gibi Fed'in sert iniş olarak da adlandırılan derin ve sancılı bir durgunluktan kaçınmasının zor olacağını düşünüyor.





Roubini, ABD'de enflasyonun yüzde 5'in üzerinde ve işsizliğin yüzde 5'in altında olduğu dönemlerde Fed'in sıkılaşmasının sert inişe yol açtığını vurguladı ve temel beklentisinin sert iniş gerçekleşeceği yönünde olduğunu dile getirdi.





ABD'de temmuz ayı tüketici enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,5'le beklentilerin altında kalmıştı. Yatırımcılar, bu gelişmenin Fed'in omzundaki faiz artırımı baskını bir miktar hafiflettiğini düşünüyor. Haziranda enflasyonuysa yüzde 9,1'le son 40 yılın en yüksek düzeyine çıkmıştı.





‘PARA POLİTİKASI YETERİ KADAR SIKI DEĞİL'

Öte yandan geçen hafta açıklanan üretici fiyat endeksiyse bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düştü. Bazı piyasa gözlemcileri art arda gelen verileri enflasyonun zirveyi çoktan görmüş olabileceğinin kanıtı olarak kutlarken Roubini'nin başka endişeleri mevcut.





Ünlü ekonomist, “Zirveye ulaşmış olabilir ama soru şu ki, ne kadar hızlı düşecek?” diye sordu ve para politikasının enflasyonu yüzde 2'ye yeterince hızlı itecek kadar sıkı olduğunu düşünmediğini belirtti.





Roubini ayrıca, “Sadece ABD'de değil tüm dünyada hâlâ ciddi bir enflasyon ortamındayız” ifadelerini kullandı.





Ekonomist, Çin'deki katı salgın politikası da dahil jeopolitik olayların enflasyonda daha fazla artışa katkıda bulunabileceğini ekledi ve Rusya-Ukrayna savaşının başta enerji olmak üzere emtia fiyatları üzerinde yeniden baskı oluşturabileceğini, bir ücret-fiyat sarmalı olasılığına ilişkin endişelerini dile getirdi.