Kriz kahini kötümser: Kaybedilen işler artık geri gelmez

Riskli varlıklar yılın ikinci yarısında “V” şeklinde bir global toparlanmayı fiyatlarken, Nouriel Roubini uzun soluklu bir resesyon ve akabinde cansız bir dirilme kehanetinde bulundu.





Paraanaliz'de yer alan habere göre Roubini “Salgın bitse de bazı meslekler geri gelmeyecek” diye başladı söze BBC Asya’yla yaptığı söyleşide. “2008 Büyük Finansal Krizi sonrasında GSYİH’nin dip yapması 3 yıl sürdü. Bu kez 3 ay içinde ekonomiler göçtü” diye devam etti.





Uzun süren sokağa çıkma yasakları ve sosyal kısıtlamaların bazı mesleklerin istihdam talebini temelli azalttığını iddia eden profesör, “Bu işler geri gelmez artık, gelse de ücretler daha düşük olur, yarı zamanlı çalışma artar” yorumunu yaptı. “Dükkanları açabilirsiniz, ama müşterileri zorla içeri sokamazsınız” diyen Roubini, Çin’de hanehalkı tüketiminde zayıf toparlanmayı ve Almanya’da sinek avlayan dükkanları örnek gösterdi. Asya’daki Gelişmekte Olan Ülkelerin diğerlerine nazaran daha iyi performans göstereceği kaydeden Roubini, ayrıca ABD-Çin gerginliğinin sonuçlarına da dikkat çekti. “İki ülke de dünyaya ‘Ya bizimlesin, ya da bize karşı!’ diyecek. Yapay Zeka, 5G, robotları benden al diyecek” dedi.





Roubini “Felaket Doktoru” olarak tanınmayı istemiyor. Daha çok “realist” bir düşünür olarak görüyor kendini. Sürekli olumsuz yorum yaptığının da doğru olmadığını hatırlatıyor. 2015 yılında Çin borsaları çöktüğünde, uzmanlar “Çin bitti” derken, o sadece “Çin için çalkantılı bir yolculuk başladı” demişti.