Kriz kahini uyardı: Bitcoin'de çok fazla manipülasyon var

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un, yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin ardından 38 bin doların üzerine yükselen kripto para birimi Bitcoin, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamalarının da etkisiyle yeniden 37 bin doların altına düştü. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 5.0 milyar dolarlık düşüşle 689 milyar dolara geriledi.







Yellen, ABD Temsilciler Meclisi Bütçe alt komisyonundaki konuşmasında, kripto paraların terör örgütlerinin finansmanında kullanılabildiğini, Hazine olarak bunun önüne geçmek için birçok önlem aldıklarını söyledi.





IMF'den yapılan bir açıklamada da, kripto para birimlerinin para birimi olarak kullanmanın belirli yasal zorluklar doğurabileceği uyarısı yapıldı. Bitcoin'in para birimi olarak kabul edilmesinin 'çok dikkatli analiz gerektiren bir dizi makroekonomik, finansal ve yasal sorunu gündeme getirdiğinin' altını çizen yetkili, IMF'nin gelişmeleri yakından izlediğini ve El Salvador yetkilileriyle görüşmelerin sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.





'Kahin' Roubini, Bitcoin'de çok fazla manipülasyon olduğunu düşünüyor





'Kahin' lakaplı ünlü ekonomist Nouriel Roubini de Bitcoin'in bir para olarak tanımlanamayacağı yönündeki görüşlerini bir kez daha tekrarladı.





CoinGeek'in Zürih'te düzenlediği konferansta konuşan Roubini, Bitcoin'in herhangi bir şeyin fiyatlanmasında kullanılabilmek için çok oynak olduğunu savundu. Bitcoin'in herhangi bir 'temel bir değere' sahip olmadığını, kullanımı bulunmadığını ve istikrarlı bir depolama değerine sahip olmadığını belirterek bir var varlık olarak değerlendirilemeyeceğini söyleyen Roubini, Bitcoin'de 'çok fazla manipülasyon' olduğunu da ifade etti.