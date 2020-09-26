Kriz kapıda, iktidar umursamaz









Ankara Eczacı Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, salgının alarm verdiğine değinerek, “Müdahale edilmediği takdirde büyük bir krizin bizi beklediği anlaşılmaktadır. Salgın yönetiminde sağlık meslek örgütlerinin temsili derhal sağlanmalı. Hayatları pahasına çalışan sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve özlük hakları en kısa sürede iyileştirilmeli.”





Ercanlı, Covid-19 tanısının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.









‘SİZ MİTİNG YAPARSANIZ VATANDAŞ DÜĞÜN YAPAR’





Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karakoç da ağır hastaların yoğun olduğunu ve yataklı servislerde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydederek, hükümetin salgının önüne geçecek önlemler almadığını ve halkı hastalığı yaymaya mecbur bıraktığını söyledi. Karakoç, şu örnekle devam etti: “Poliklinik yaptığım bir gün bir marketten temaslı olan bir hasta geldi. 14 gün karantina uygulamak durumundayız ve ben bu raporu yazdığımda ağlayarak yalvardı, ‘Ne olursunuz raporumu iptal edin. 5 günden fazla rapor aldığımda işimden olacağım’ dedi. Zorunlu olmayan yerde hizmet ve üretimi durduralım. Eğer siz miting yaparsanız vatandaş da düğün yapar.”





Karakoç, Bahçeli’nin TTB’ye dönük söyleminin hiçbir demokratik ülkede yaşanmayacağının altını çizerek, “Fransa ve Almanya’da Tabipler Birliği, Sağlık Bakanlıklarını süreci iyi yönetmediği için dava edebiliyorlar. Biz ise alanda tespit ettiklerimizi kamuoyuna duyurduğumuzda hedef gösteriliyoruz, tehdit ediliyoruz” diye konuştu.





Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özsoy, filyasyonda hastalara verilen ilaçların bazılarının hastane kontrolünde verilmesi gerektiğini belirtti: “Biz ise hastaları tek başına bu ilaçlarla evde bırakıyoruz. Bu ilaçların neye göre verildiği, kim tarafından reçete edildiği hali hazırda belli değil.”





Ankara Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Tanrıverdi ise ekonomik kaygılarla esnetilen karantinanın salgını bu noktaya getirdiğini ifade ederek, “Böyle devam ederse salgın çok ağır seyredecek. Bu iş çocuk oyuncağı değil” diye konuştu.





'HÜKÜMETİ UYARIYORUZ'





İzmir’de yapılan açıklamada ise SES İzmir Şube Eş Başkanı Nursel Yücesoy konuştu:





“Normalleşme adımlarının yarattığı sonuçları dikkate almalı ve bundan sonraki süreçte atılacak adımlarda halkımız ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sağlığını riske atmaktan vazgeçmeli. Pandemi kapsamında bilimsellikten uzak, sağlık emekçilerinin taleplerini görmezden gelen, haklarını gasp eden uygulamalar hayata geçirilmekte. Biz sağlık emekçileri olarak halkımızı iktidarın umursamazlığı karşısında kendi önlemlerini almaları konusunda uyarıyoruz.”