Kriz öğrenciyi de vurdu: Bakanlık bursları tarihinde ilk defa yatıramadı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) öğrencilerin 2020 Ocak ayı burslarını yatıramadı. MEB ödeyemediği bursların gerekçesini “Maliye Bakanlığı’ndan kaynaklı ödenek yetersizliği” olarak açıkladı. Öğrenciler sosyal medyadan “Bursum kimin cebinde?” diyerek tepki gösterdi.





Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün “Ekonomi politikalarımızın ortaya koyduğu güven, göstergelere yansımaya devam ediyor” açıklaması yapsa da bütçesi olmayan MEB’in çocukların burslarını ödeyemediği belirlendi.





MEB’in ve İl Milli Eğitim müdürlüklerinin burslara ilişkin resmi yazışmalarına Cumhuriyet ulaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndaki bakanlığın 2020 bütçesine ilişkin sunumunda “İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine verilen burs ve pansiyon hizmetleri eğitim ve öğretime erişimi artırarak fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı sağlayan önemli uygulamalardır. Bu kapsamda, 2019 yılı itibarıyla ilköğretim ve ortaöğretimde 285 bin 118 öğrencimiz aylık 275 Türk lirası burs almakta ve 3 bin 89 pansiyonda 327 bin 406 öğrencimiz ise barınma hizmetlerinden faydalanmaktadır” dedi. Selçuk ayrıca, devlet parasız yatılı öğrencileri ve burslar için kamu kaynaklarından 3 milyar 739 milyon 169 bin TL bütçe ayrıldığını açıkladı. MEB ayrıca 15 Ocak’ta da Vakıfbank ile protokol imzalayarak Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere burs ödemelerinin ön ödemeli banka kartlarıyla yapılacağını duyurdu. Ancak protokolün ardından kasası boş olan bakanlık, öğrenci burslarını ödeyecek kaynak bulamadı.





‘BURSUM KİMİN CEBİNDE?’

Devletin, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda başarılı olan ve ailelerinin maddi durumu yeterli olmayan öğrenciler, 2020’nin ilk ayında burslarını beklerken ödemeler yapılmadı. Öğrenciler de sosyal medya üzerinden “15 tatil geldi geçti fakat bizim burslar bir türlü yatmadı. Tatilde kitap alalım dedik fakat koskoca MEB de bizle tatile girmiş. Depremi bahane etmeyiniz çünkü burslar depremden önce yatmalıydı. Oradaki mağdur kardeşlerimiz de burs bekliyor”, “Alamadıgımız ‘burs’ paralarımız kimin cebinde?” diyerek tepkilerini MEB’e aktarmaya çalıştı. Okul yönetimleri, İl ve İlçe Milli Eğitim müdürlükleri ile velilerin de burslara ilişkin MEB’e ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.





Cumhuriyet’in ulaştığı, MEB’in İl Milli Eğitim müdürlüklerine ve oradan da okullara gönderilen resmi yazı ve bilgi notunda devletin kasasının boş olduğu itiraf edildi. Yazıda, “Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören öğrencilerin 2020 Ocak ayı burs ücretleri Maliye Bakanlığı’ndan kaynaklı ödenek yetersizliği nedeniyle gecikmiştir. Konuyla ilgili illerden, ilçelerden, okullardan ve velilerden çok yoğun bir şekilde telefon gelmektedir. Ödenekler serbest bırakıldığı an burs ücretleri gönderilecektir” denildi.