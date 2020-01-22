Samanyolu Haber /Gündem / Kriz onları da vurdu: Glovo, Türkiye’den çıkıyor! /22 Ocak 2020 10:08

Kriz onları da vurdu: Glovo, Türkiye’den çıkıyor!

İspanya merkezli talep bazlı teslimat girişimi Glovo, Türkiye’nin de içinde bulunduğu dört ülkede operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı

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Glovo kurucu ortağı ve CEO’su Oscar Pierre, "Bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak" dedi.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, bu karar, şirketin global liderlik pozisyonunu konsolide etme ve kaynaklarını kısa vadede kârlılığa erişebileceği bölgelere kaydırma stratejisini gerçekleştirme amacıyla verildi.

“BU KARARI VERMEK BİZİM İÇİN ÇOK ZOR OLDU”

Glovo kurucu ortağı ve CEO'su Oscar Pierre, şunları söyledi:

* Özellikle Türkiye gibi başarılı bir operasyon yürüttüğümüz bir ülkede bu kararı vermek bizim için çok zor oldu.

* Ancak bu dört pazardan çıkış yapmamız; Güneybatı & Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde liderliğimizi güçlendirmemizi ve en geç 2021 başında ulaşmak istediğimiz kârlılık hedefimize ulaşmamızı sağlayacak.

* Glovo olarak birinci sınıf bir kullanıcı deneyimi ile kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz.

* Türkiye'deki tüm kuryelerimize, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza yoğun emekleri, bize olan bağlılıkları ve süregelen destekleri için teşekkür ettiğimizin bilinmesini isterim.

BİRKAÇ HAFTA DAHA AKTİF

Uygulama önümüzdeki birkaç hafta boyunca Türkiye, Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarında aktif kalmaya devam edecek.

Bu geçiş sürecinde Glovo; kuryelerine, müşterilerine ve iş ortaklarına destek olmaya devam edecek.
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