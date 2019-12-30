Kriz önlemi: Havada kahve bile yok

Anadolujet'in yeni ikram politikası ciddi tasarruf tedbirleriyle uygulanmaya başlandı.







Alınan sürpriz kararla yolculara ücretsiz verilen ikram mönüsünden sandviç ve kahve tamamen çıkarıldı. İçerisinde tereyağı, taze yeşil biber ve kaşar olan sandviçlerin yerine artık zeytinli küçük açma verilmeye başlandı.





Daha önce sandviçe alternatif olarak sunulan iki çeşit kek de tek çeşide düşürüldü. Artık yeni gelen açmaya alternatif olarak sunulan kekler bir hafta kakaolu bir hafta meyveli olacak şekilde dönüşümlü ikram edilecek.





Anadolujet'in çay ve kahveden oluşan alternatifli içecek ikramı da alınan yeni önlemle teke düşürüldü, filtre kahve menüden çıkarıldı.





Artık Anadolujet uçuşlarında açma ya da kekle birlikte sadece çay içilebilecek. Anadolujet'te İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Hamidiye marka su ikramı ise şimdilik devam ediyor. THY, bu yılın ilk 6 ayında 1.12 milyar TL zarar etmiş, 3. çeyrekteki performansıyla ilk 9 ayda 2 milyar 587 milyon TL kâra geçtiğini açıklamıştı.