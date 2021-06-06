Kriz şimdilik çözüldü iddiası: Türkiye S-400'leri ABD kontrolüne veriyor





Emekli Tuğamiral Türker Ertürk, S-400'lerin aktive edilmeden Türkiye topraklarında kalacağını ve İncirlik üssünde depolanacağını ileri sürdü.

Ertürk Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları yazdı:

"Aldığımız bilgilere göre S-400 konusunda şimdilik anlaşma sağlanmış. S-400 İçin verilen karar; denetimli serbestlik. Yani şimdilik Türkiye’de kalacak ABD’nin gözetiminde olacak. İncirlik içinde saklanması yüksek ihtimal gibi gözüküyor. Sorun bunu halka satabilmek, kandırabilmek!"













Gelecek hafta NATO Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın en zorlanacağı konulardan birinin S-400'ler olduğu biliniyor.